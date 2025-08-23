Ο Φώτης Ιωαννίδης απασχολεί και πάλι τη Σπόρτινγκ, η οποία βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τους Πορτογάλους, όμως υπάρχει μία σημαντική διαφορά.

Το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη εξακολουθεί να είναι έντονο, καθώς οι Πορτογάλοι επιδιώκουν να ενισχύσουν την επιθετική τους γραμμή.

O Ιωαννίδης βρίσκεται στο στόχαστρο της Σπόρτινγκ από την προηγούμενη σεζόν, το ενδιαφέρον της οποίας έχει αναζωπυρωθεί πλέον, ιδίως επειδή ο Ρούι Μπόρζες θεωρεί ότι ο Έλληνας επιθετικός θα ταιριάξει απόλυτα στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Μάλιστα, όπως τονίζει η πορτογαλική εφημερίδα «Record», οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις, με τους ανθρώπους των «λιονταριών» να διατηρούν δίαυλο επικοινωνίας, τόσο με τον Παναθηναϊκό, όσο και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Η κατάσταση, ωστόσο, δεν είναι απλή, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει θέσει υψηλή τιμή για την παραχώρηση του Ιωαννίδη. Σημαντικά υψηλότερη, μάλιστα, από την αρχική πρόταση της Σπόρτινγκ. Παρ’ όλα αυτά, οι Πορτογάλοι είναι αισιόδοξοι ότι μπορούν να μειώσουν το κόστος και να καταλήξουν σε συμφωνία, καθώς είναι διατεθειμένοι να φτάσουν στα 20 εκατομμύρια. Ποσό, βέβαια, που είναι και πάλι αρκετά μακριά, από τα 30 εκατομμύρια που έχει θέσει ως τιμή πώλησης το «τριφύλλι».

Sporting CP pode chegar aos 20M€ por Ioannidis. (@abolapt) pic.twitter.com/gWiDGXcMkB — Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) August 23, 2025

Με τον χρόνο να πιέζει λόγω της επικείμενης λήξης της μεταγραφικής περιόδου, η Σπόρτινγκ επιθυμεί να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν. Η ταυτόχρονη εμπλοκή τους σε συζητήσεις με τη Ρεν για τον Χάρντερ αυξάνει την πίεση να λάβουν γρήγορες αποφάσεις.