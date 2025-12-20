Ο Άρης πανηγύρισε ξανά εκτός έδρας, με την τελευταία φορά που πήρε εστώ έναν βαθμό μακριά από το «σπίτι» του να ξεκινάει με τον… ίδιο τρόπο.

Ο Άρης «έκλεισε» με νίκη το 2025. Οι Θεσσαλονικείς είναι η αλήθεια πως τον τελευταίο καιρό είχαν δυσκολευτεί αρκετά στη Stoiximan Super League. Πόσω μάλλον, μακριά από το «σπίτι» τους.

Παρ’ όλα αυτά, στη 15η αγωνιστική μπόρεσαν να πάρουν μία πολύ σημαντική νίκη και να υποχρεώσουν τον Asteras AKTOR (20/12, 0-1) στην πρώτη εντός έδρας ήττα του για τη φετινή σεζόν.

Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που οι «κίτρινοι» πήραν βαθμούς εκτός έδρας, μετά από -σχεδόν- δύο μήνες! Για την ακρίβεια, η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είχε μείνει στην ισοπαλία με τον Λεβαδειακό (1-1) στις 26 Οκτωρβίου!

Με τους τελευταίους τέσσερις εκτός έδρας βαθμούς του Άρη να έχουν και κάτι κοινό!

Οι τέσσερις βαθμοί, που ξεκίνησαν με τον… ίδιο τρόπο

Πριν από αρκετές εβδομάδες, ο Άρης είχε πάρει προβάδισμα στη Βοιωτία, μόλις στο 10ο λεπτό. Ωστόσο, το γκολ δεν είχε προέλθει από κάποιον παίκτη του. Ο Παναγιώτης Λιάγκας άθελά του είχε στείλει την μπάλα στην εστία της ομάδας του!

Με τον Λεβαδειακό να ισοφαρίζει στο 60ο λεπτό και η αναμέτρηση να «σβήνει» στο 1-1.

Πώς ήρθε η νίκη των «κίτρινων» περίπου δύο μήνες αργότερα απέναντι στον Asteras AKTOR (20/12, 0-1); Με αυτογκόλ! Κι όμως, ο Άρης μετά από αυτογκόλ του Ρόμπερτ Ιβάνοφ μπόρεσαν να κάνουν το 0-1!

Ωστόσο, για να κρατήσουν το υπέρ τους αποτέλεσμα έπρεπε να βάλει το… χεράκι του και ο Γιώργος Αθανασιάδης.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έγινε ο κακός «μπελάς» της ομάδας της Αρκαδίας, καθώς ουκ ολίγες φορές έβαλε «στοπ» στους γηπεδούχους, για να έρθει το «τρίποντο» της ομάδας του!

Δύο διαφορετικές αναμετρήσεις, δύο μήνες αργότερα, με τον Άρη να βρίσκει τη «λύση» για τέσσερις βαθμούς, που ξεκίνησαν με τον… ίδιο τρόπο.