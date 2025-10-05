Αυτούς επέλεξαν οι «στρατηγοί» των ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού για το ντέρμπι της αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Στροφή Νο6 για την Stoiximan Super League και τελευταία πριν τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες, με το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό να ξεχωρίζει. Ένα ντέρμπι που βρίσκει τις δύο ομάδες σε διαφορετική φάση, πλην όμως το θετικό αποτέλεσμα σε αυτό αναμένεται να προσφέρει την επιδιωκόμενη πριν από κάθε… άνω τελεία, ηρεμία.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου που ίσως και να παίζει το… κεφάλι του κόντρα στον Ολυμπιακό και θα ξεκινήσει με τον Παβλένκα κάτω από δοκάρια. Στην 4άδα της άμυνας, επιλέχθηκαν οι Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα.

Από εκεί και πέρα, στα χαφ και την αρχική ενδεκάδα πήραν θέση οι Μεϊτέ και Μαντί Καμαρά, ενώ στα «φτερά» το αρχικό προβάδισμα στους Ζίβκοβιτς και Τάισον, επιβεβαιώθηκε.

Ο Κωνσταντέλιας σε πιο ελεύθερο ρόλο, πίσω από τον Γιακουμάκη, που θα είναι ο μοναδικός προωθημένος.

Ο Ολυμπιακός στην αντίποδα θα παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας με λιγότερες αλλαγές απ’ ότι αρχικά αναμενόταν σε σχέση με τον μεσοβδόμαδο αγώνα στο Νησί. Οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας – που θα μείνουν στην κορυφή σε περίπτωση νίκης ισόβαθμοί με την ΑΕΚ αν και εφόσον μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κηφισιάς, έχουν τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά ο Κοστίνια, αριστερά ο Ορτέγκα, ενώ για το κέντρο της άμυνας, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τοποθέτησε τον Μπανκιόν δίπλα στον Πιρόλα.

Στον χώρο του άξονα, ο Βάσκος δεν άλλαξε τίποτα σε σχέση με το ματς κόντρα στην Άρσεναλ, καθώς Έσε και Γκαρθία πήραν φανέλα βασικού, αντί των Σιπιόνι και Μουζακίτη που έδειχναν να έχουν το προβάδισμα. Στα «φτερά» και απέναντι από τον Ζέλσον Μαρτίνς, προτιμήθηκε και πάλι ο Ποντένσε ενώ στην κορυφή της επίθεσης, μπροστά από τον Τσικίνιο, επιλέχθηκε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.