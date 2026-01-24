Η ΑΕΚ «πέρασε» από την Τρίπολη, με τον Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει και τον Θωμά Στρακόσια να πραγματοποιεί μία εκπληκτική επέμβαση στα… χασομέρια!

Η ΑΕΚ είναι ξανά στην κορυφή της Stoiximan Super League, αφού μπόρεσε να «περάσει» από την έδρα του Asteras AKTOR (24/01, 1-0).

Ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε, αλλά ο MVP της αναμέτρησης για τη 18η αγωνιστική ήταν ο Θωμάς Στρακόσια!

Μπορεί να μην χρειάστηκε πάρα πολλές φορές, αλλά όταν τον είχε ανάγκη η ομάδα του φώναξε «παρών».

Στο 90ο λεπτό ήρθε η πρώτη του επέμβαση. Λίγο αργότερα πραγματοποίησε μία απ’ τις αποκρούσεις της σεζόν, δίνοντας στην ΑΕΚ την… αγαπημένη της νίκη.

Η τρομερή επέμβαση του Στρακόσια & η… αγαπημένη νίκη της ΑΕΚ

Στο 90+3’ ο Asteras AKTOR είχε κερδίσει ένα φάουλ και αποφάσισε να «γεμίσει» την περιοχή των φιλοξενούμενων.

Ο Κάλβιν Κετού πήδηξε ψηλότερα από όλους και η μπάλα κατευθυνόταν στην εστία.

Ωστόσο, ο Θωμάς Στρακόσια «πέταξε» και έστειλε την μπάλα σε κόρνερ, μετά από μία ΑΠΙΘΑΝΗ επέμβαση.

Προφανώς, και αυτόματα το βραβείο του MVP πηγαίνει στον Αλβανό τερματοφύλακα, καθώς αν δεν ήταν πολύ πιθανό η ΑΕΚ να μην έφευγε με τους τρεις βαθμούς από την Αρκαδία.

Σε μία νίκη, που ήρθε με έναν τρόπο που από την αρχή της σεζόν «αρέσει» πολύ στους «κιτρινόμαυρους»!

Τι εννοούμε με αυτό; Αρκεί να δούμε, όλες τις επικρατήσεις της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς τη φετινή σεζόν.

Συνολικά, μετράει 14 «τρίποντα», με τα 10 εξ αυτών να είναι χωρίς να έχει μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα της!

Αριθμός-ρεκόρ για τη φετινό πρωτάθλημα, αφού αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή, μαζί με τον Ολυμπιακό.

Μοναδικές φορές, που μπόρεσε να κερδίσει ακόμα και αν δέχτηκε γκολ ήταν απέναντι στον ΟΦΗ (21/12/2025, 2-1), τον Ατρόμητο (07/12/2025, 4-1), τον Παναθηναϊκό (30/11/2025, 2-3), αλλά και την Κηφισιά (05/10/2025, 2-3).

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είχε κρατήσει το… μηδέν στην εστία της. Όπως ακριβώς έγινε και απέναντι στον Asteras AKTOR (24/01, 0-1), με τον Θωμά Στρακόσια να είναι ο πρωταγωνιστής!