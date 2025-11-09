Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ, για την αναμέτρηση απέναντι στον ΟΦΗ.

Η ΑΕΚ κοντράρεται εκτός έδρας με τον ΟΦΗ (09/11, 17:30), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει τις γνωστές απουσίες των Ελίασον και Ζίνι, ενώ εκτός αποστολής είναι και ο Ντομαγκόι Βίντα με τον Λάζαρο Ρότα, καθώς είναι τιμωρημένοι.

Παρ’ όλα αυτά, κανονικά διαθέσιμος είναι ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος μάλιστα πήρε χρόνο συμμετοχής και με την Σάμροκ Ρόβερς.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσια, ενώ στην 4άδα της άμυνα, πιθανότατα, θα βρεθούν οι Γκατσίνοβιτς, Μουκουντί, Ρέλβας και Πένραϊς.

Ο Στρακόσια βάζει περισσότερα «στοπ» από κάθε τερματοφύλακα στο φετινό πρωτάθλημα Ο Θωμάς Στρακόσια έχει υψώσει «τείχος» για την ΑΕΚ στη φετινή Stoiximan Super League, όντας καταλυτικός κάτω από τα δοκάρια.

Από εκεί και πέρα, στον χώρο της μεσαίας γραμμής προβάδισμα έχουν οι Μαρίν και Πινέδα.

Στα δύο «φτερά» ο Καλοσκάμης και ο Κοϊτά μοιάζουν ως οι επικρατέστερες επιλογές του Σέρβου τεχνικού, με τον Ζοάο Μάριο να κινείται στη θέση «10». Πάντως, δεν θα είναι έκπληξη εάν για τη συγκεκριμένη θέση ο Νίκολιτς επιλέξει τελικά τον Πέτρο Μάνταλο.

Στην κορυφή της επίθεσης, εκτός απροόπτου, θα ξεκινήσει ο Γιόβιτς.