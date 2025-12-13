Ο Ολυμπιακός θα έχει πολλές απουσίες στην άμυνά του, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να δει την ομάδα του να κρατάει και ένα «μηδέν»!

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Stoiximan Super League με τη δύσκολη «αποστολή» στη Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αντιμετωπίσει στο Κλ. Βικελίδης τον Άρη (14/12, 20:00), για την 14η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Σε ένα ματς, που θα έχει πολύ ενδιαφέρον, καθώς οι «κίτρινοι» έχουν μεγάλη ανάγκη από βαθμούς. Από την άλλη, οι Πειραιώτες -σίγουρα- θα ήθελαν να πάρουν το «τρίποντο» σε ένα ματς, όπου θα πουν «αντίο» και στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Με τον Μαροκινό να πηγαίνει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, για να ενισχύσει την πατρίδα του.

Τι άλλο θα θέλει να δει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από το σύνολό του; Ένα «μηδέν», που τον έχει βοηθήσει πολύ. Πόσω μάλλον, τώρα που θα έχει και πολλές απουσίες στην άμυνά του.

Οι απουσίες του Μεντιλίμπαρ και το «μηδέν» που θέλει να κρατήσει

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παίξει στην 14η αγωνιστική με πολλές αλλαγές στα «μετόπισθεν».

Κι αυτό, γιατί οι Ροντινέι, Παναγιώτης Ρέτσος και Ζουλιάν Μπιανκόν δεν θα ταξιδέψουν με τους συμπαίκτες του.

Για αυτό να φανεί, αν θα μπορέσει να συνεχιστεί και ένα εκπληκτικό σερί. Ποιο είναι αυτό; Οι «ερυθρόλευκοι» να μην δεχτούν γκολ στο πρώτο ημίχρονο!

Κι όμως, οι Πειραιώτες σε έναν ολόκληρο γύρο δεν μάζεψαν την μπάλα από τα δίχτυα ποτέ πριν πάνε στα αποδυτήρια.

Τα επτά τέρματα, όλα έχουν έρθει στο δεύτερο ημίχρονο! Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά είναι αληθινό, αφού καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να «ξεκλειδώσει» την άμυνα του Ολυμπιακού πριν το ημίχρονο.

Θα τα καταφέρει ο Άρης; Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει και μένει να το μάθουμε σε λίγες ώρες…