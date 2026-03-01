Η νέα «αποστολή» του Ολυμπιακού είναι απέναντι στον Πανσερραϊκό (01/03, 16:00). Ποιες είναι οι σκέψεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για τη βασική ενδεκάδα;

O Ολυμπιακός, μετά τον αποκλεισμό στο Champions League, ρίχνει όλο το «βάρος» του στη Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν χάσει έδαφος από την κορυφή και θέλουν να πετύχουν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους. Ωστόσο, για να τα καταφέρουν, θα πρέπει να «περάσουν» από την έδρα του Πανσερραϊκού (01/03, 16:00).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δεδομένα θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, αφού υπήρχε μεσοβδόμαδα αναμέτρηση. Ωστόσο, τι ακριβώς έχει στο «μυαλό» του;

Kάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Κοστίνια, ενώ αριστερά ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

Για το δίδυμο των στόπερ προβάδισμα έχουν οι Ζουλιάν Μπιανκόν και Λορέντσο Πιρόλα. Στα χαφ οι Λορέντσο Σιπιόνι και Ντιόγο Νασιμέντο συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες, ενώ μπροστά τους πιθανότατα θα είναι ο Τσικίνιο.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα παίξει ο Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ στο άλλο ο Αντρέ Λουίζ και στην κορυφή ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Παράλληλα, και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι δεν πρέπει να μείνει εκτός συζήτησης, καθώς δεν θα ήταν «έκπληξη» να ξεκινήσει.

Σε ένα ματς, που θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές, μιας και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να «φρεσκάρει» την ομάδα του εν όψει της δύσκολης συνέχειας.

Η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Κοστίνια, Ονιεμαέτσι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Μαρτίνς (Γιαζίτσι), Ελ Κααμπί.