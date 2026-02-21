Η πιθανή ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ολυμπιακός, στην αναμέτρηση απέναντι στον Παναιτωλικό.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό (21/02, 17:00), για την 22η στροφή της Stoiximan Super League και θέλει να επιστρέψει τόσο στις νίκες, όσο και στα γκολ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας του.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Ροντινέι και Κλέιτον, καθώς και ο τιμωρημένος Ντανιέλ Ποντένσε, ενώ κανονικά συμπεριελήφθησαν ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Λορέντσο Πιρόλα.

Κάτω από τα δοκάρια θα ξεκινήσει φυσικά ο Κωνσταντής Τζολάκης. Από εκεί και πέρα, στα δεξιά, δεδομένα, θα είναι ο Κοστίνια, ενώ για το κέντρο της άμυνας πολλές πιθανότητες συγκεντρώνει το δίδυμο Καλογερόπουλος-Πιρόλα. Στα αριστερά, πιθανότατα, θα ξεκινήσει ο Μπρούνο.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής, Σιπιόνι και Μουζακίτης συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες, ενώ μπροστά τους θα κινείται ο Τσικίνιο.

Στα δύο «φτερά» θα κινούνται ο Αντρέ Λουίζ με τον Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.