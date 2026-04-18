Ποιο ελληνικό γήπεδο τοποθετήθηκε στο Top-10 με τις πιο «τρομακτικές» έδρες στην Ευρώπη;

Η ιστοσελίδα «Sportsrender» θέλησε να δημιουργήσει μία ιδιαίτερη λίστα. Έτσι, έφτιαξε ένα Top-10 με τις πιο «τρομακτικές» ευρωπαϊκές έδρες. Σε αυτήν, ο Ολυμπιακός είχε την τιμητική του.

Είναι γεγονός πως το «Γ. Καραϊσκάκης» είναι μία πολύ «ζωντανή» έδρα, με τον κόσμο να έχει έναν ξεχωριστό ρόλο σε κάθε παιχνίδι.

Έτσι λοιπόν, το φαληρικό γήπεδο όχι απλώς συμπεριελήφθη στη 10άδα με τις πιο «τρομακτικές» έδρες στην Ευρώπη, αλλά τοποθετήθηκε και αρκετά ψηλά, όντας στη θέση Νο. 6.

Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας είναι το «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» της Μπορούσια Ντόρτμουντ, με το Σαν Σίρο των Μίλαν και Ίντερ να ακολουθεί. Την πρώτη τριάδα «κλείνει» το «Ράικο Μίτιτς» του Ερυθρού Αστέρα.

Για το «Γ. Καραϊσκάκης» η ιστοσελίδα «Sportsrender» αναφέρει χαρακτηριστικά: «Συμπαγές, απότομο και ασυγχώρητο. Οι κερκίδες βρίσκονται επιθετικά κοντά στο γήπεδο και η μερική στέγη κρατά τον θόρυβο κλειδωμένο. Στο πύρινο σκηνικό του Πειραιά, αυτός ο απλός σχεδιασμός μετατρέπει τους ultras του Ολυμπιακού σε ένα αδυσώπητο παλιρροϊκό κύμα που κατακλύζει τις φιλοξενούμενες ομάδες».

Αναλυτικά, η λίστα με τις πιο «καυτές» έδρες της Ευρώπης:

Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ (Ντόρτμουντ) Σαν Σίρο (Ίντερ, Μίλαν) Ράικο Μίτιτς (Ερυθρός Αστέρας) Σέλτικ Παρκ (Σέλτικ) Ραμς Παρκ (Γαλατάσαραϊ) Γεώργιος Καραϊσκάκης (Ολυμπιακός) Βελοντρόμ (Μαρσέιγ) Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα (Νάπολι) Άιμπροξ (Ρέιντζερς) Ντε Κάιπ (Φέγενορντ)