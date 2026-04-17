Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του πριν το ντέρμπι «αιωνίων» μίλησε για το στοιχείο που θέλει να «επαναφέρει» στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός «κυνηγάει» στη Stoiximan Super League. Έχει μείνει στο -5 από την ΑΕΚ και γνωρίζει πως κάθε λάθος μπορεί να «κοστίσει».

Το επόμενο εμπόδιό του είναι στη Λεωφόρο για το ντέρμπι «αιωνίων» απέναντι στον Παναθηναϊκό (19/04, 21:00). Σε ένα ματς που μπορεί να κρίνει πάρα πολλά.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV μίλησε για το στοιχείο που θέλει να «επαναφέρει» στην ομάδα του.

Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε πως έχουν γίνει αρκετά λάθη και θα πρέπει οι «ερυθρόλευκοι» να έχουν ξανά την πίστη ότι είναι η καλύτερη ομάδα.

Αυτό είναι και το στοιχείο που θέλει ο προπονητής του Ολυμπιακού να «δει» στην ομάδα του μέχρι το τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά, τι είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για τις σκέψεις του για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό:

«Θα πρέπει σίγουρα να διορθώσουμε τα πράγματα που έχουμε κάνει λάθος έως τώρα στα ντέρμπι.

Πρώτον, έχουμε δει πως όσες φορές έχει προηγηθεί ο αντίπαλος, δυσκολευόμαστε παρά πολύ και δεν μπορούμε να γυρίσουμε το αποτέλεσμα. Δεύτερον, σε αρκετά ντέρμπι έχουμε δεχθεί γκολ πάρα πολύ νωρίς. Επομένως πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, πολύ πιο συγκεντρωμένοι, επιθετικοί και σίγουρα να μην χαρίσουμε στον αντίπαλο ούτε δύο λεπτά».

Για το αν είναι τελικός:

«Όχι δεν είναι τελικός, γιατί τελικός σημαίνει πως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα μετά. Φυσικά αν ηττηθούμε και η ΑΕΚ κερδίσει, τότε οι πιθανότητες θα μειωθούν πάρα πολύ και όλα θα δείξουν πως πιθανότατα εκείνοι θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Αυτός όμως είναι μόνο ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων από αυτά που μπορεί να έρθουν. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας και εμείς πρέπει να τα κοιτάμε ξεχωριστά, να είμαστε προσεκτικοί και να πάρουμε τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε».

Για το αν σκέφτεται αλλαγές στο αρχικό σχήμα:

«Θα δείτε αν θα κάνω αλλαγές. Δεν σημαίνει πάντως, πως αν δείτε να παίζει ένας παίκτης που έχει πολύ καιρό να παίξει, θα κάνει τα πράγματα καλύτερα από κάποιον που βλέπετε πιο συχνά να παίζει. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα έχουμε αλλαγές προσώπων.

Σημασία θα έχει να έχουμε αλλαγή συμπεριφοράς, γιατί βλέπουμε πως η ομάδα μας δεν είναι αυτή που ήταν μέχρι πριν από μερικούς μήνες, την οποία όλοι σέβονταν και όλοι την θεωρούσαν φαβορί. Πρέπει να γίνουμε ξανά η ομάδα που ήμασταν. Η ομάδα που άξιζε και προκαλούσε τον σεβασμό όλων».

Για το τι πρέπει να συμβεί για να εμφανιστεί ξανά η ομάδα που περιγράφει:

«Γνωρίζουμε όλοι ποια είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουμε. Ξέρουμε τα λάθη που έχουμε κάνει και πρέπει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Βγαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την πίστη πως είμαστε η καλύτερη ομάδα. Είμαστε, αλλά όχι στα λόγια και πρέπει να το δείχνουμε σε κάθε λεπτό που αγωνιζόμαστε. Αυτή τη συμπεριφορά πρέπει να βρούμε ξανά, αρχής γενομένης από το επόμενο παιχνίδι».