Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 (08/11), τι «ξεχώρισε» απ’ την ομάδα του ο Αλέσιο Λίσι και πού στάθηκε, μετά τη λήξη του ματς;

Στην ισοπαλία το μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ (08/11, 1-1) δεν μπόρεσαν να «διαχωρίσουν» τις διαφορές τους και πρόσθεσαν από έναν βαθμό στο «σακούλι» τους.

Οι Πειραιώτες είχαν τη χαρά να πάρουν «κεφάλι» στο σκορ, με τον Αρμάνο Γκονσάλες.

Παρ’ όλα αυτά, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς εκμεταλλεύτηκε την ασυνεννοησία του Ναΐρ Τικνιζιάν, με τον Στεφάν Ορτέγκα και έκανε το 1-1.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Αλέσιο Λίσι ήταν αρκετά ικανοποιημένος απ’ την προσπάθεια των παικτών του.

Μάλιστα, τόνισε στις δηλώσεις του στη MAGENTA TV, ότι η ομάδα του «έδειξε» ισορροπία, αλλά και την ενότητα που υπάρχει μέσα στα αποδυτήρια.

Αναλυτικά, τι είπε ο Αλέσιο Λίσι:

Σε ερώτηση αν η λύση είναι το 4-4-2:

«Οχι. Η λύση είναι να βρεθεί ισορροπία όποιο και αν είναι το σύστημα. Μου άρεσε πολύ το σημερινό. Η ομάδα έδειξε να έχει πολύ καλή ισορροπία».

Αν μπορούσε κάτι καλύτερο:

«Το προσπαθήσαμε. Είχαμε ευκαιρίες να κερδίσουμε, αλλά θα πρέπει να δεχτούμε το αποτέλεσμα και να συνεχίσουμε σ’ αυτή τη γραμμή».

Για το τι λείπει:

«Πάντα λείπει κάτι. Καμία ομάδα ποτέ δεν είναι τέλεια. Κάθε μέρα προχωράμε, πάμε καλύτερα και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Φαίνεται η ενότητα στο γκρουπ, στην ομάδα, στα αποδυτήρια».