Η ΑΕΚ θέλει να «δέσει» τους ποδοσφαιριστές της, πριν να είναι αργά. Την αρχή έκανε ο Αρόλντ Μουκουντί και πλέον και ο Ζίνι έχει ένα νέο συμβόλαιο στα… χέρια του!

Μετά την αναπροσαρμογή του συμβολαίου του Αρόλντ Μουκουντί, ακόμα ένας παίκτης της ΑΕΚ «δέθηκε» για παραπάνω χρόνια! Ο λόγος για τον Ζίνι!

Ο Ανγκολέζος μεσοεπιθετικός, μετά από μία εξαιρετική πορεία με τον Λεβαδειακό επέστρεψε στην «Ένωση» και είχε πρωταρχικό ρόλο στην εκκίνηση της σεζόν!

Μπορεί το συμβόλαιό του να έληγε το 2028, αλλά η ομάδα του αποφάσισε να του δώσει ένα νέο, με «ημερομηνία λήξης» το 2029!

Αν δούμε καλύτερα τα «πεπραγμένα» των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ θα δούμε πως στη Stoiximan Super League έχει αρκετές «κορυφές» κι ας έχει παίξει μόλις 63 λεπτά!

Πρώτος σε πολλά κι ας έχει παίξει ελάχιστα

Να υπενθυμίσουμε, πως ο 23χρονος ποδοσφαιριστής ταλαιπωρείται με πρόβλημα τραυματισμού, έχοντας παίξει μονάχα σε δύο ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Όμως, μπόρεσε χάρη σε αυτά να δείξει λίγη από τη «λάμψη» του. Αρχικά, σύμφωνα με το Sofascore έχει συνολική βαθμολογία 7.70 και είναι δεύτερος πίσω μόνο από τον Πέτρο Μάνταλο.

Στιγμές από τη συνάντηση του κ. Μάριου Ηλιόπουλου με τον Ζίνι, για την επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ.

Την ίδια ώρα, είναι ο ποδοσφαιριστής με τον μικρότερη συχνότητα σκοραρίσματος, καθώς έχει ένα ανά 63 λεπτά συμμετοχής.

Παράλληλα, είναι ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές εντός εστίας, καθώς έχει 2.0 ανά παιχνίδι, αλλά και τις περισσότερες μεγάλες χαμένες ευκαιρίες (3).

Γεγονός, που δείχνει πως θέλει να είναι «μέσα» σε όλες τις φάσεις. Από εκεί και πέρα, μαζί με τον Λούκα Γιόβιτς είναι και οι μοναδικοί της ΑΕΚ, που έχουν κερδίσει από ένα πέναλτι.

Κι όλα αυτά, ενώ ο Ζίνι επιχειρεί τα περισσότερα τάκλιν, ανά αγώνα (1.5)! Κι όμως, ο νεαρός επιθετικός, μαζί με τον Ορμπελίν Πινέδα έχουν αυτήν την ιδιαίτερη «πρωτιά».

Προφανώς και το δείγμα γραφής είναι μικρό. Ωστόσο, είναι άξια αναφοράς τα όσα έχει κάνει, καθώς κανείς συμπαίκτης του, ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα δεν τα έχει πετύχει!