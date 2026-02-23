Ο Τιάγκο Νους έχει μετατρέψει τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες σε… συνήθεια!

Στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Παναθηναϊκό (22/02, 0-2) στο Παγκρήτιο, για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο 25χρονος Αργεντίνος πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Κάτι που συμβαίνει για πολλοστή φορά φέτος.

Αρχικά, δέχθηκε την κίτρινη κάρτα στο 85ο λεπτό, ενώ έπειτα υπέπεσε σε πέναλτι στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να δεχθεί δεύτερη κίτρινη και να αποβληθεί.

Μάλιστα, στα αξιοσημείωτα είναι πως η συγκεκριμένη φάση εξετάστηκε από το VAR μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, ο οποίος οδηγήθηκε στο on field review και κάλεσε τους ποδοσφαιριστές να μην πάνε στα αποδυτήρια, καθώς όπως φάνηκε υπήρχε παράβαση.

Παρ’ όλα αυτά, οι αποβολές του Τιάγκο Νους φέτος και γενικότερα, οι κάρτες που έχει δεχθεί ο εξτρέμ του ΟΦΗ, έχουν «εκτοξευτεί».

Μέχρι στιγμής, έχει αγωνιστεί σε 25 παιχνίδια για την Stoiximan Super League, το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και το Super Cup Betsson. Σε αυτά, ο Αργεντίνος έχει… καταφέρει να δεχθεί περισσότερες κάρτες, συγκριτικά με τα γκολ στα οποία έχει συνεισφορά!

Πιο συγκεκριμένα, έως τώρα στην αγωνιστική περίοδο 2025-26, ο Νους έχει καταφέρει να σκοράρει επτά φορές, ενώ έχει μοιράσει και τρεις ασίστ.

Από την άλλη πλευρά, έχει δεχθεί ήδη οκτώ κίτρινες κάρτες, ενώ έχει αποβληθεί σε πέντε (!) περιπτώσεις με δεύτερη κίτρινη κάρτα!

Δίχως αμφιβολία, πρόκειται για ένα αρκετά σπάνιο φαινόμενο, ιδίως από την στιγμή που πρόκειται για έναν ακραίο επιθετικό.