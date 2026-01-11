Ο Τιάγκο Νους έκανε «μαγικά» πράγματα, σκόραρε τέσσερις φορές σε ένα ματς και το Ole.gr σάς «θυμίζει» έναν παίκτη που στην Ελλάδα το είχε κάνει «συνήθεια»!

Αυτά που έκανε ο Τιάγκο Νους απέναντι στον Asteras AKTOR (11/01, 4-0) δύσκολα θα μπορέσει να τα… ξεχάσει!

Ο Αργεντίνος επιθετικός ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τη 16η αγωνιστική! Έπαιξε συνολικά 81 λεπτά απέναντι στους Αρκάδες και σκόραρε όλα τα τέρματα της ομάδας του!

Δηλαδή, έκανε καρέ τερμάτων, σε μία επίδοση που μόνο συχνή δεν είναι στην Ελλάδα! Για την ακρίβεια, ο τελευταίος παίκτης που το είχε καταφέρει ήταν ο Μάρκους Μπεργκ. Με τη μόνη διαφορά, ότι είχε καταφέρει να βάλει πέντε γκολ, στις 17 Απριλίου του 2016!

Παρ’ όλα αυτά, υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής που τα παλαιότερα χρόνια, μάλλον το είχε για «συνήθεια»! Κι όμως, αφού με τη φανέλα του Παναθηναϊκού είχε έξι φορές καρέ τερμάτων, ενώ και μία φορά στην καριέρα του είχε σκοράρει πέντε φορές!

Ο ποδοσφαιριστής που είχε κάνει «συνήθεια» τα τέσσερα γκολ

Ο λόγος φυσικά για τον Κριστόφ Βαζέχα! Ο Πολωνός επιθετικός έκανε τρομερά πράγματα με το «τριφύλλι» στο στήθος από το 1989 έως και το 2004.

Προφανώς και το όνομά του είναι δίπλα σε πολλά ρεκόρ! Όμως, μία καλύτερη ματιά θα μας κάνει να βρούμε ακόμα πιο εντυπωσιακά πράγματα.

Από το 1990 μέχρι και το 1998 είχε πραγματοποιήσει ορισμένες εμφανίσεις, που δύσκολα μπορεί κανείς να ξεχάσει!

Κι αυτό, γιατί απέναντι σε Kαστοριά, Λεβαδειακό, Άρη, Δόξα Δράμας, Πανηλειακό και Εδεσσαϊκό είχε σκοράρει τέσσερα τέρματα, ενώ πέντε είχε σε ένα ματς με τον Πανιώνιο!

Προφανώς, μιλάμε και για το recordman της εν λόγω λίστας, καθώς ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν πετύχει τουλάχιστον σε ένα ματς τέσσερα γκολ από το 1959-60 και έπειτα. Δηλαδή, από όταν «άλλαξε» το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.

Και από σήμερα, εκεί θα είναι και ο Τιάγκο Νους.

Δείτε ΕΔΩ τους ποδοσφαιριστές, με τα περισσότερα γκολ σε ένα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος (1959-60).