Ο Κινγκς Κάνγκουα ρωτήθηκε σχετικά με το ενδιαφέρον που έδειξε η ΑΕΚ για την απόκτησή του.

Ο Κινγκς Κάνγκουα αποτελεί εδώ και μερικές ημέρες το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού.

Ο διεθνής από τη Ζάμπια μίλησε στο ισραηλινό «Sport5» και μεταξύ άλλων, εξήγησε και τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να φορέσει τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Παράλληλα, όμως, ρωτήθηκε και για το ενδιαφέρον που έδειξε η ΑΕΚ για την απόκτησή του, λίγες ημέρες που «κλειδώσει» η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Κάνγκουα:

Για τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό: «Νιώθω υπέροχα, πολύ χαρούμενος. Δεν είναι ποτέ εύκολο να φύγεις, σίγουρα όχι από τη Μπερ Σεβά, αλλά έπρεπε να προχωρήσω. Αυτό είναι το σωστό, είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τη μεταγραφή. Το κεφάλαιο στο Ισραήλ τελείωσε. Ήρθε η ώρα να κάνω κάτι νέο, να κάνω το επόμενο βήμα». Είναι μια καλή ομάδα, ένα καλό πρότζεκτ. Με ιντριγκάρει να είμαι μέρος του. Γι’ αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό».

Για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ: «Υπήρξαν κάποιες… τρελές μέρες, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το σωστό μέρος».