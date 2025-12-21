Τι απάντησε ο Ράφα Μπενίτεθ, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα να ενσωματωθεί άμεσα στον Παναθηναϊκό ο Παύλος Παντελίδης;

Ο ΠΑΟΚ πήρε άνετα τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με 2-0 στην Τούμπα (21/12), στην 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε σε αρκετά ζητήματα, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, μετά το φινάλε της αναμέτρησης στη Θεσσαλονίκη, ενώ ανέφερε πως ουσιαστικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα της ομάδας του ήταν στο δεύτερο ημίχρονο.

Παράλληλα, ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο να αποκτηθεί άμεσα τον Ιανουάριο ο Παύλος Παντελίδης, με τον Ισπανό τεχνικό να απαντά πως πρέπει πρώτα να εξεταστούν όλες οι παράμετροι.

«Πρέπει να αναλύσουμε τι θα γίνει με τους τραυματίες, τον Πελίστρι, τον Σάντσες, τον Κυριακόπουλο, γενικότερα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παζάρι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ενώ, για την κακή εικόνα του Παναθηναϊκού είπε: «Το πρώτο ημίχρονο ήμασταν ανταγωνιστικοί, ήμασταν στο ματς, δεχθήκαμε ένα γκολ, αλλά το δεύτερο ήταν που μας δυσκόλεψε πολύ. Ουσιαστικά το μεγαλύτερο πρόβλημα στο δεύτερο μέρος ήταν ότι μετά το δεύτερο γκολ έπρεπε να ανοιχτούμε και είχαμε απέναντι παίκτες πολύ καλούς στο ένας εναντίον ενός και μας δημιούργησαν προβλήματα».