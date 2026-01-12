Ο Ανδρέας Τεττέη «κέντρισε» την προσοχή του Ράφα Μπενίτεθ, με τον Ισπανό τεχνικό να στέκεται στα στοιχεία που θα δώσει στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολο βράδυ στο «παγωμένο» ΟΑΚΑ (11/01, 3-0), καθαρίζοντας το ματς με τον Πανσερραϊκό από το πρώτο ημίχρονο, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Μάλιστα, ήταν το πρώτο παιχνίδι του Ανδρέα Τεττέη με την πράσινη φανέλα και ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα μπορούσε, παρά να κάνει και μία ξεχωριστή αναφορά για τον νέο παίκτη του.

Ο 24χρονος επιθετικός ήταν ιδιαίτερα δραστήριος κόντρα στην ομάδα από τις Σέρρες, έχοντας αρκετές τελικές προς την αντίπαλη εστία.

Ωστόσο, ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού είχε απάντηση σε κάθε προσπάθεια του Τεττέη, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να φτάσει στο πρώτο του τέρμα με το «τριφύλλι».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ενώ στάθηκε και στα στοιχεία που θα προσδώσει στην ομάδα του.

«Νομίζω πως είδαμε τι μπορεί να μας δώσει, Ενέργεια, τελικές προσπάθειες, μέσα στην περιοχή, καλές κινήσεις, αυτά περιμένουμε από κείνον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός για τον Τεττέη.

Αν και ήταν μόλις το πρώτο του ματς στα «πράσινα», λοιπόν, ο Ράφα Μπενίτεθ εντόπισε ήδη τα «κέρδη» που μπορεί να αποκομίσει ο Παναθηναϊκός από τον Ανδρέα Τεττέη.