Από το πρώτο ημίχρονο «κλείδωσε» τη νίκη με τρία γκολ. Όπως ακριβώς και πριν από περίπου 2.5 χρόνια, απέναντι στην ίδια ομάδα!

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το… δεξί τη νέα χρονιά κερδίζοντας με 3-0 τον Πανσερραϊκό (11/01) στο ΟΑΚΑ, για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς, που δεν είχε ιδιαίτερες συγκινήσεις, καθώς το τελικό αποτέλεσμα «κλείδωσε» από νωρίς.

Τρία γκολ από το πρώτο ημίχρονο για τους «πράσινους». Τα πρώτα δύο ήρθαν από το σημείο του πέναλτι, με τους Φίλιπ Τζούρισιτς και Ανάς Ζαρουρί να έχουν κάνει το 2-0, μέχρι το 15ο λεπτό.

Το «κερασάκι» στην τούρτα ήρθε στο πρώτο μέρος με κεφαλιά του Τιν Γεντβάι στο 35ο λεπτό. Σε μία νίκη-De Javu για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Προφανώς, και δεν είναι το πιο σύνηθες φαινόμενο, να βλέπουμε έναν σύλλογο να πηγαίνει στα αποδυτήρια με τρία γκολ διαφορά.

Ωστόσο, το «τριφύλλι» το είχε ξανακάνει απέναντι στον Πανσερραϊκό και μάλιστα αυτή ήταν και η τελευταία φορά που τα είχε καταφέρει!

Συγκεκριμένα, στις 29/10/2023 ο Παναθηναϊκός πήγαινε στα αποδυτήρια με «κεφάλι» τριών τερμάτων και πάλι απέναντι στους Σερραίους.

Τότε, ο Άντραζ Σπόραρ με δύο γκολ και ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης με αυτογκόλ είχαν διαμορφώσει το σκορ ημιχρόνου!

Από εκείνο το ματς και μέχρι πρότινος δεν είχε υπάρξει ποτέ κανένα, που ο Παναθηναϊκός είχε σκοράρει τουλάχιστον τρία γκολ στο πρώτο 45λεπτο, για το πρωτάθλημα!

Σχεδόν 2.5 χρόνια αργότερα και πάλι, η ίδια ιστορία. Μόνο που αυτή τη φορά άλλαξε το γήπεδο, καθώς από τη Λεωφόρο «μεταφερθήκαμε» στο ΟΑΚΑ, ενώ το τελικό σκορ του 2023 ήταν 5-0, ενώ τώρα 3-0! Ωστόσο, ο αντίπαλος παρέμεινε ίδιος και στις δύο περιπτώσεις.