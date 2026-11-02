Ο ΠΑΟΚ πήρε ακόμα μία… αγχωτική νίκη, έχοντας για μεγάλο του «ατού» τον «προβληματισμό» των τελευταίων ετών!

O ΠΑΟΚ πήρε ακόμα μία νίκη στο… νήμα. Οι Θεσσαλονικείς «έπαιξαν» με τη φωτιά κόντρα στον Asteras AKTOR (01/11, 2-1), αλλά δεν «κάηκαν».

Όλα έδειχναν ότι οδεύουμε για την ισοπαλία, αλλά τελικά ήρθε η «λύτρωση» στο 87ο λεπτό. Ποιο ήταν και είναι στη -μέχρι τώρα- πορεία τους το μεγάλο τους «όπλο»;

Ένας «προβληματισμός» που είχε ο «Δικέφαλος του Βορρά» τα πολλά τελευταία χρόνια.

#Highlights Τα γκολ και οι καλύτερες στιγμές από τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Asteras Aktor με 2-1 στο γήπεδο της Τούμπας. #PAOKAST #StoiximanSuperLeague #NewEra



🔗https://t.co/50fsKhNMlJ pic.twitter.com/I4ZpfgMfMj — PAOK FC (@PAOK_FC) November 1, 2026

Ο «προβληματισμός» του ΠΑΟΚ έγινε το μεγάλο του «ατού»

Οι Θεσσαλονικείς ήταν πάντα μία από τις ομάδες που έβρισκαν αρκετά τέρματα μέσα στη σεζόν.

Παρ’ όλα αυτά, οι κεντρικοί επιθετικοί ποτέ δεν ήταν τα μεγάλα τους «πυροβολικά».

Όσοι σέντερ φορ και να φόρεσαν τα ασπρόμαυρα τα τελευταία χρόνια είχαν μία δυσκολία στο σκοράρισμα, με εξαίρεση τον Γιώργο Γιακουμάκη, που είχε ένα πολύ καλό πρόσωπο.

Στο σήμερα ο ΠΑΟΚ βλέπει τους επιθετικούς του να είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Σερίφ Εντιαγέ, Ανέστης Μύθου και Σιμόν Μπανζά έχουν στείλει την μπάλα συνολικά στα δίχτυα 12 φορές!

Ένας πολύ ικανοποιητικός αριθμός, αν σκεφτούμε πως η ομάδα του Αλέσιο Λίσι έχει σκοράρει συνολικά 32 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Και μάλιστα, οι δύο Αφρικανοί ποδοσφαιριστές ήρθαν αφότου είχαν ξεκινήσει οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας τους.

Σε ό,τι αφορά τον Σερί Εντιαγέ που είναι και ο επιθετικός με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής έχει πετύχει έξι γκολ, ενώ οι δύο συμπαίκτες του τρία!

Νούμερα που σίγουρα θα κάνουν χαρούμενο τον ΠΑΟΚ, αν κανείς σκεφτεί τον «προβληματισμό» που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, με τη θέση του κεντρικού επιθετικού.