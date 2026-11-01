Ο ΠΑΟΚ πήρε μία… αγχωτική νίκη κόντρα στον Asteras AKTOR (01/11, 2-1), με τον Αλέσιο Λίσι να θέλει να «κρατήσει» κάτι απ’ την εμφάνιση της ομάδας του.

Πολύ αγχωτική ήταν η 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League ο ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς κέρδισαν με 2-1 τον Asteras AKTOR (01/11), σε ένα ματς που κρίθηκε στην… κόψη του ξυραφιού.

#Highlights Τα γκολ και οι καλύτερες στιγμές από τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Asteras Aktor με 2-1 στο γήπεδο της Τούμπας. #PAOKAST #StoiximanSuperLeague #NewEra



🔗https://t.co/50fsKhNMlJ pic.twitter.com/I4ZpfgMfMj — PAOK FC (@PAOK_FC) November 1, 2026

Ο Σερίφ Εντιαγέ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, πριν ισοφαρίσουν οι Αρκάδες με τον Μπέντζαμιν Μούνγκα Καμπιόκα.

Ωστόσο, ο Ανέστης Μύθου στο 87ο λεπτό μπόρεσε να γίνει ο «λυτρωτής» για την ομάδα του! Σε ένα ματς που ο «Δικέφαλος του Βορρά» το πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Σε αυτό το γεγονός στάθηκε και ο Αλέσιο Λίσι στις δηλώσεις του στα κανάλια Novasports.

Ο Ιταλός τεχνικός ήταν πολύ ικανοποιημένος από τον χαρακτήρα που έδειξε το κλαμπ του και είναι κάτι που θέλει να το συνεχίσει και στα επόμενα ματς!

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι:

«Την πρώτη μισή ώρα παίξαμε καλά. Δημιουργούσαμε και κλέβαμε την μπάλα, όμως μετά αρχίσαμε να κάνουμε βεβιασμένες επιλογές. Χάσαμε τον έλεγχο και κοπήκαμε στα δύο λόγω αυτής της κατάστασης. Η αποβολή του Κένι μας δυσκόλεψε, όμως περιμέναμε να έρθει η στιγμή μας, όπως και ήρθε. Δείξαμε χαρακτήρα και φτάσαμε στην νίκη.



Κρατάω ότι μπορέσαμε να διαχειριστούμε τα 5-10 λεπτά στα οποία ο αντίπαλος είχε τις καλές στιγμές του. Μπορούμε να παίξουμε καλύτερα ή χειρότερα, αλλά ο χαρακτήρας που δείξαμε σήμερα πρέπει να τον δείχνουμε πάντα για τους μεγάλους φιλάθλους μας».