Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε το ντέρμπι με την ΑΕΚ (01/11, 2-0), κάτι που δεν αποτυπώνεται ακριβώς στους αριθμούς.

Το ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League «ντύθηκε» πράσινο. Ο Παναθηναϊκός πήρε μία τεράστια νίκη κόντρα στην ΑΕΚ (01/11, 2-0) και «μεταφέρθηκε» ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Χάρη σε ένα ματς που από νωρίς η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ μπόρεσε να βάλει τις «βάσεις» της νίκης.

Η αλήθεια είναι πως οι «πράσινοι» είχαν ευκαιρίες, ώστε να «μεγαλώσουν» τον δείκτη του σκορ, ενώ ελάχιστες ήταν οι φορές που γνώρισαν μεγάλες απειλές.

Παρ’ όλα αυτά, οι αριθμοί έχουν μία… διαφορετική άποψη.

Ο «παραλογισμός» των αριθμών στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Αν κανείς παρατηρήσει τα στατιστικά, χωρίς να έχει δει το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να σχηματίσει μία αλλιώτικη εικόνα. Το γιατί; Είναι πολύ απλό.

Η ΑΕΚ τελείωσε την αναμέτρηση έχοντας την μπάλα στα πόδια της, με την κατοχή να σταματάει στο 60-40 υπέρ της.

Παράλληλα, είχε 15 τελικές ευκαιρίες, έναντι 16 του Παναθηναϊκού, με αυτές στον στόχο να είναι δύο και τρεις αντίστοιχα.

Προφανώς, σε αυτές δεν προσθέτουμε τα δύο δοκάρια των «πρασίνων» που «πιάνονται» ως: τελικές εκτός εστίας.

Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ ήταν η μοναδική που δημιούργησε μία μεγάλη ευκαιρία, με τους γηπεδούχους να έχουν μηδέν.

Στα κόρνερ είχαμε… απόλυτη ισορροπία, καθώς και οι δύο ομάδες εκτέλεσαν από έξι, ενώ ο Ινάκι Πένια έβαλε «στοπ» σε δύο σουτ, την ώρα που ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι σε ένα.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα τελείως «παράδοξο» στα xGoals. Ο Παναθηναϊκός μέτρησε 0.56, ενώ η ΑΕΚ είχε συνολικά 1.02!

Σε ένα ματς που αν κανείς δει μονάχα τα στατιστικά δύσκολα θα μπορέσει να «προβλέψει» το τελικό αποτέλεσμα.