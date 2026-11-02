Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Τάισον θα προπονείται με τη Β’ ομάδα του συλλόγου.

Μία… έκπληξη ήρθε από τον ΠΑΟΚ το πρωί της Δευτέρας (02/11), καθώς όπως ενημέρωσε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, ο Τάισον θα προπονείται με τη Β’ ομάδα του συλλόγου.

Όπως μετέφερε ο Αντώνης Τσακαλέας στην εκπομπή «Muchachos» στους Betarades, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, αυτή η κίνηση γίνεται προκειμένου να ακολουθήσει ο Βραζιλιάνος ειδικό πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τάισον αναμένεται να μπει σε εξειδικευμένο πρόγραμμα, με στόχο την ανάκτηση και τη διατήρηση της φυσικής του κατάστασης και της αγωνιστικής του ετοιμότητας.

Όπως φαίνεται, πάντως, η κίνηση αυτή από την πλευρά του ΠΑΟΚ έχει σαφώς και πειθαρχική διάσταση.

Δείτε το απόσπασμα από την εκπομπή «Muchachos»: