Πόσες συμμετοχές είχε ο Μούσα Σισοκό, πριν ο Παναθηναϊκός τον κάνει δικό του, και τι «έδωσε» σε αυτές.

Ο Μούσα Σισοκό και ο Παναθηναϊκός έχουν έρθει σε συμφωνία, με τον Γάλλο πολύπειρο μέσο να αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή (30/01).

Το βιογραφικό του «μιλά» από μόνο του. Τουλούζ, Νιούκαστλ, Τότεναμ, Ναντ και Γουότφορντ οι σταθμοί της καριέρας του, με 295 συμμετοχές στην Premier League και 248 στη Ligue 1, μεταξύ άλλων.

Στα 36 του πλέον, σαφώς και δεν διανύει την πιο παραγωγική φάση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, αλλά αγωνιστικό ρυθμό έχει. Συγκεκριμένα, κατά τη φετινή σεζόν στην Championship, έχει αγωνιστεί σε 20 ματς, μετρώντας συνολικά 739′.

Ήταν βασικός για τη Γουότφορντ έως τα τέλη Οκτώβρη, όντας και αρχηγός της στα οκτώ από τα πρώτα 12 ματς του πρωταθλήματος. Έκτοτε, όμως, άρχισε να αγωνίζεται πολύ λιγότερο. Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο λόγος ήταν η αλλαγή προπονητή.

Ο Πάουλο Πετζολάνο αποχώρησε στις αρχές Οκτωβρίου, ο Χάβι Γκράθια ανέλαβε και τα δεδομένα για τον Μούσα Σισοκό άλλαξαν. Σε αυτές τις αναμετρήσεις, κατάφερε να έχει 82% ευστοχία στις πάσες (85% πίσω από τη σέντρα και 79% μπροστά από αυτήν), αλλά και δύο ανακτήσεις της μπάλας ανά αγώνα.

Παράλληλα, ένα από τα σημαντικότερα χαρίσματά του, που θα δώσει στους «πράσινους» κάτι που τους λείπει (ύψος στον άξονα), φαίνεται στο 40% των εναέριων μονομαχιών που κέρδιζε, ανά ματς.

Πολλές φορές μίλησε με τα καλύτερα λόγια ο νέος προπονητής της Γουότφορντ για τη συνεισφορά του 36χρονου χαφ στα αποδυτήρια και στο σύνολο, λόγω της εμπειρίας του, αλλά τα τρία τελευταία ματς στα οποία ήταν μεταξύ πάγκου και εξέδρας, έδειξαν τις εξελίξεις.

Ο υψηλόσωμος χαφ (1.87μ) μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και αναζήτησε από τώρα το νέο προορισμό της καριέρας του, που έμελλε να είναι ο Παναθηναϊκός, όπως όλα δείχνουν.