Ο Παναθηναϊκός «γλυκοκοιτάζει» τον Ετιέν Καμαρά, έναν ποδοσφαιριστή, που πήρε την «πρώτη ευκαιρία», χάρη σε έναν γνώριμο στην Ελλάδα προπονητή!

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει πολλές «μονομαχίες» μπροστά του, αλλά έχει στο «μυαλό» του και στις μεταγραφικές του κινήσεις.

Μία περίπτωση, που όλα δείχνουν ότι έχει «ψάξει» αρκετά και «γλυκοκοιτάζει» είναι αυτή του Ετιέν Καμαρά.

Μιλάμε, για έναν 22χρονο ποδοσφαιριστή, που παίζει κυρίως στη θέση «6», αλλά υπό συνθήκες και στο «8». Αυτό που τον ξεχωρίζει είναι το μέγεθός του, καθώς είναι βλέπει τον κόσμο από τα 191 εκατοστά!

Αυτή τη στιγμή ανήκει στη Σαρλερουά, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 2.500.000 ευρώ. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως έχει παίξει και με τη φανέλα της Γαλλίας, σε επίπεδο Κ20.

Η πρώτη του «μεγάλη παράσταση» ήρθε πριν από πέντε χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, στις 9 Γενάρη του 2021. Όταν και ο ίδιος, ήταν μονάχα 17 ετών, εννέα μηνών και 10 ημερών.

Σε μία αναμέτρηση για το FA Cup μπόρεσε να καταγράψει την πρώτη του παρουσία σε μία «μεγάλη διοργάνωση» και να πάρει το… βάπτισμα του πυρός.

Μπορεί να μην ξεκίνησε βασικός, ούτε η ομάδα του να πήρε την πρόκριση. Ωστόσο, αν δούμε καλύτερα εκείνη την αναμέτρηση θα παρατηρήσουμε κάτι τρομερό.

Τότε, ο Ετιέν Καμαρά έπαιζε στη Χάντερσφιλντ, μιας και είχε αποκτηθεί σε αρκετά μικρή ηλικία από τις ακαδημίες της Ανζέρ.

Χάρη στα όσα έκανε στις ακαδημίες του αγγλικού κλαμπ, ο -τότε- προπονητής της πρώτης ομάδας, αποφάσισε να του δώσει τη χαρά. Ποιος ήταν αυτός; Ο Κάρλος Κορμπεράν!

Κι όμως, ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, ήταν και εκείνος που -ουσιαστικά- του έδωσε την «πρώτη του ευκαιρία»!

Για την ιστορία, ο Γάλλος αμυντικός χαφ, είχε παίξει για 7 λεπτά, απέναντι στην Πλίμουθ, αλλά γνώρισε την ήττα με 2-3.

Αυτή ήταν και η μοναδική φορά, που οι δύο άνθρωποι συνεργάστηκαν, καθώς ποτέ ξανά, δεν τον είχε «καλέσει» ο Ισπανός τεχνικός, μέχρι και την αποχώρηση του το καλοκαίρι του 2022.