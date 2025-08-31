Ο Ντάνιελ Ποντένσε προβάρει τη φανέλα του Ολυμπιακού και ετοιμάζεται για την τρίτη θητεία του στον Πειραιά!

Ο Ντάνιελ Ποντένσε φαίνεται πως ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, καθώς έχει καταφέρει να βρει λύση για την αποχώρησή του από την Αλ Σαμπάμπ.

Η επιστροφή του στον Ολυμπιακό θα γίνει με τη μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς. Ο Πορτογάλος εξτρέμ αναμένεται να φτάσει σύντομα στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση της μετακίνησής του και την ένταξή του στις προπονήσεις της ομάδας.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού επιθυμεί να ολοκληρώσει τη μεταγραφή το συντομότερο δυνατό, ώστε ο Ποντένσε να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια του Champions League.

Αυτή θα είναι η τρίτη θητεία του Πορτογάλου στον Πειραιά, με κορυφαία στιγμή φυσικά, την κατάκτηση του Conference League το 2024.