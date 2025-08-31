Ο Μεχντί Ταρεμί στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αποκάλυψε μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, όταν έγιναν οι πρώτες του επαφές

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σπουδαία μεταγραφή του Μεχντί Ταρεμί. Ο Ιρανός επθετικός ήρθε το πρωί της Κυριακής (31/08) στην Ελλάδα και το βράδυ έγινε επίσημη η απόκτησή του, με μεταγραφή από την Ίντερ.

Οι «νερατζούρι» έβαλαν στα ταμεία τους περίπου 2-2.5 εκατομμύρια ευρώ, για την παραχώρηση του 33χρονου επιθετικού.

Ο Μεχντί Ταρεμί ανακοινώθηκε, φόρεσε τα ερυρόλευκα και αποκάλυψε μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Συγκεκριμένα, μίλησε στο επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube, για μία συνάντηση, μέσω zoom που είχε με τους ανθρώπους των Πειραιτών.

Όταν εκείνη άριχαν να μιλάνε για την ιστορία της ομάδας, ο Ιρανός ποδοσφαιστής τους διέκοψε, καθώς ήξερε ήδη πάρα πολλά!

🔴⚪🦁 Olympiacos FC welcomes 𝗠𝗲𝗵𝗱𝗶 𝗧𝗮𝗿𝗲𝗺𝗶! pic.twitter.com/BtSgQRnaiA — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 31, 2025

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Μεχντί Ταρεμί:

«Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο. Ξέρω καλά την ομάδα από το παρελθόν. Είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και γι’ αυτό είμαι εδώ.

Το Champions League είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου και όλοι θέλουν να παίξουν σε αυτήν. Για κάθε ποδοσφαιριστή είναι ένα όνειρο να παίξει εκεί. Είμαστε ο Ολυμπιακός, ένας μεγάλος σύλλογος και θα παλέψουμε για αυτά τα παιχνίδια του Champions League. Μπορούμε να κάνουμε τους φιλάθλους μας ευτυχισμένους, θα παλέψουμε γι’ αυτούς.

Είναι μεγάλη μου χαρά. Γνωρίζω πολλά για τους οπαδούς του Ολυμπιακού και έχω να σας πω μία ιστορία γι’ αυτό. Όταν με κάλεσαν από τον Ολυμπιακό, είχα μαζί τους μία κλήση zoom, στην οποία προσπάθησαν να μου εξηγήσουν πράγματα για τον Ολυμπιακό. Τότε τους διέκοψα και τους είπα ότι δεν χρειάζεται να μου εξηγήσουν τίποτα, διότι ξέρω ήδη πολλά για τον Ολυμπιακό. Ξέρω ποιος έπαιζε για τον Ολυμπιακό και ποιοι είναι οι οπαδοί του. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Ήρθα λοιπόν εδώ για να βοηθήσω απλώς την ομάδα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς και θα παλέψω γι’ αυτούς μέσα και έξω από το γήπεδο. Αυτός είναι ο στόχος μου.

Όπου και αν έχω βρεθεί, παίζω πάντα για την νίκη. Οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκα ήταν οι καλύτερες στη χώρα τους. Γνωρίζω για την πίεση που υπάρχει από τους φιλάθλους. Πρέπει πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κατά τη διάρκεια της σεζόν, γιατί οι οπαδοί έχουν προσδοκίες και περιμένουν από έναν επιθετικό να σκοράρει, να δίνει ασίστ και να κερδίζει τα παιχνίδια. Είμαι, λοιπόν, εδώ για να προσπαθήσω γι’ αυτούς και να τους κάνω ευτυχισμένους».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Μεχντί Ταρεμί: