Η ΑΕΚ έκανε «πάρτι» με τον ΠΑΟΚ και πλέον, όχι μόνο επεκτείνει ένα φοβερό αήττητο σερί, αλλά είναι ένα… βήμα από τον πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ κυριάρχησε απόλυτα επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και πλέον βρίσκεται «αγκαλιά» με τον τίτλο του πρωταθλητή στην Stoiximan Super League!

Χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο στον αντίπαλό της, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε με 3-0 (19/04), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των Play Offs της Stoiximan Super League.

Αρχικά, προηγήθηκε χάρη στο αυτογκόλ του Κεντζιόρα, ενώ την σκυτάλη ανέλαβαν ο Κοϊτά και ο Πινέδα, που διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

Κάπως έτσι, η ΑΕΚ παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, φτάνει στους 66 βαθμούς και φεύγει στο +8 από τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Οι «κιτρινόμαυροι» αποτελούν πια το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, σε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί που «τρέχουν» στο φετινό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Νίκολιτς έχει ηττηθεί μόλις σε δύο ματς, από τα 28 που έχει δώσει συνολικά στην κανονική διάρκεια και στα Play Offs της Stoiximan Super League. Μάλιστα, αυτές οι ήττες είχαν έρθει σε back-to-back ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ είχε ηττηθεί από τους «ασπρόμαυρους» με 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 19 Οκτωβρίου, ενώ την αμέσως επόμενη αγωνιστική, στις 26 του ίδιου μήνα, δέχθηκε ήττα με 2-0 και στο Γ. Καραϊσκάκης.

Έκτοτε, όμως, παραμένει αήττητη, δηλαδή 175 ημέρες αργότερα!