Το κοινό στοιχείο που εμφανίζει κάθε εκτός έδρας νίκη που έχει κάνει ο Ολυμπιακός απέναντι στην Κηφισιά.

Ο Ολυμπιακός απώλεσε προβάδισμα δύο τερμάτων, αλλά στο φινάλε κατάφερε να φύγει με μία σπουδαία νίκη από τη Λεωφόρο.

Οι Πειραιώτες επικράτησαν της Κηφισιάς με 3-2 (31/10), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, και έτσι, κατάφεραν να σημειώσουν την 9η διαδοχική τους νίκη σε όλες τις διοργανώσεις!

Αν και προηγήθηκαν με 0-2, χάρη στα γκολ των Ρόκα και Μάριους, είδαν τους γηπεδούχους να επιστρέφουν στο φινάλε και να ισοφαρίζουν.

Εκεί, η λύση ήρθε από τα πόδια του Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος εξτρέμ πήρε την μπάλα από τον Ρέμο Φρόιλερ, με μία προσποίηση απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και τελείωσε ιδανικά τη φάση, για να γράψει το 2-3 και να δώσει στον Ολυμπιακό τους τρεις βαθμούς.

Κάπως έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν την «παράδοση» που έχουν αρχίσει να… χτίζουν στις εκτός έδρας αναμετρήσεις, με αντίπαλο την Κηφισιά. Δηλαδή να κερδίζουν, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα τρία γκολ!

Αυτό ακριβώς συνέβη και στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις τους με την ομάδα των Βορείων Προαστίων, στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η αρχή έγινε τη σεζόν 2023-24, όταν ο Ολυμπιακός κέρδισε την Κηφισιά με 3-2, χάρη στα γκολ που σημείωσαν οι Μασούρας, Φραν Ναβάρο και Ελ Αραμπί. Έπειτα, το «μοτίβο» επαναλήφθηκε και την περασμένη αγωνιστική περίοδο, επικρατώντας με 3-1, με σκόρερ τους Νασιμέντο και Ελ Κααμπί (εις διπλούν).

Στο «Απ. Νικολαΐδης», λοιπόν, το σύνολο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ έδωσε συνέχεια σε αυτό το σερί, σε ένα ματς-θρίλερ!