Ο ΠΑΟΚ θα παραμείνει στην κορυφή της Stoiximan Super League και μετά την 8η αγωνιστική της. Ωστόσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μέσα σε 20 λεπτά «πονοκεφάλιασε» τρεις φορές.

Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να είναι στην κορυφή της Stoiximan Super League, ό,τι και να συμβεί στην 8η αγωνιστική.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπόρεσε να «ξεκλειδώσει» την άμυνα του Βόλου (26/10, 3-0) στο δεύτερο ημίχρονο και πρόσθεσε τρεις βαθμούς στο «σακούλι» του.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης, με ένα πολύ όμορφο γκολ στο 49ο λεπτό «έδειξε» τον δρόμο. Την ίδια ώρα, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, μέσα σε 8’ λεπτά συμπλήρωσε ακόμα δύο τέρματα και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ωστόσο, αυτή η νίκη είχε και… αρνητικά για τον ΠΑΟΚ. Με το πρόγραμμα να είναι «βαρύ» και να υπάρχουν πολλές σπουδαίες αναμετρήσεις το επόμενο διάστημα οι προπονητές σίγουρα δεν θα θέλουν να έχουν τραυματισμούς.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε μέσα σε 20 λεπτά τρεις παίκτες του να αποχωρούν με αναγκαστική αλλαγή!

Η αρχή έγινε με τον Ντέγιαν Λόβρεν στο 58ο λεπτό, με τον Αλεσάντρο Βολιάκο να παίρνει τη θέση του.

Στη συνέχεια και ο Ζοάν Σάστρε είπε «αντίο» από την αναμέτρηση, λόγω τραυματισμού, με τον Τζόντζο Κένι να περνάει στον αγωνιστικό χώρο.

Το κακό «τρίτωσε» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς στο 78ο λεπτό και ο Γκρεγκ Τέιλορ ζήτησε αλλαγή, με τον Ράχμαν Μπάμπα να μπαίνει στο ματς.

Κι όλα αυτά, μέσα σε 20 λεπτά, που ο προπονητής του «Δικεφάλου του Βορρά» είδε τρεις αμυντικούς του να αποχωρούν!

Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθούν τα μεγέθη των προβλημάτων.

Όμως, μέχρι τότε ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι σίγουρα, πως θα είναι σε… αναμμένα κάρβουνα. Κι αυτό, γιατί μιλάμε για τρεις ποδοσφαιριστές που όλοι παίζουν στην ίδια γραμμή του αγωνιστικού χώρου!