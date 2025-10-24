Πώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας «έσβησε» την παρουσία επτά ποδοσφαιριστών της Λιλ στη μεγάλη περιοχή, για να «υπογράψει» τον θρίαμβο του ΠΑΟΚ!

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν θα μπορούσε να μην συμπεριληφθεί στους πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ, στον θρίαμβο μέσα στην έδρα της Λιλ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε με 3-4 των Γάλλων (23/10), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να έχει ένα γκολ και να κάνει τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο.

Συνολικά, ο Κωνσταντέλιας μέτρησε 22/28 πάσες (79% ακρίβεια), 2 σουτ, αλλά και 2/3 πετυχημένες μακρινές μεταβιβάσεις στις 42 ενέργειες που πραγματοποίησε με την μπάλα.

Παράλληλα, βγήκε νικητής και στις 5 από τις 10 μονομαχίες που έδωσε, σε έδαφος και αέρα.

Ο ΠΑΟΚ είδε πολλά πρόσωπα να «λάμπουν», κόντρα στη Λιλ, μαζί με τον ταλαντούχο διεθνή ποδοσφαιριστή. Από τον Τσιφτσή, μέχρι τον Ζίβκοβιτς και τον Μεϊτέ. Το «κλικ» της αναμέτρησης, ωστόσο, το έχει κερδίσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Ο Τσιφτσής MVP σε ΟΛΟΚΛΗΡΗ την αγωνιστική του Europa League! Ο Αντώνης Τσιφτσής ήταν ο MVP του Λιλ-ΠΑΟΚ, με την υψηλότερη βαθμολογία από κάθε άλλο, όχι μόνο στο συγκεκριμένο ματς, αλλά γενικότερα στην 3η αγωνιστική του Europa League!

Αυτό ήρθε στο γκολ που σημείωσε, στο πρώτο μέρος, γράφοντας το 0-3. Έγινε κάτοχος της μπάλας από αριστερά, λίγο έξω από την περιοχή, είδε πέντε παίκτες της γαλλικής ομάδας να «πέφτουν» πάνω, όμως η κατάληξη της φάσης δεν άλλαξε!

Μάλιστα, συνολικά στην περιοχή της η Λιλ, είχε επτά ποδοσφαιριστές, καθώς πέραν εκείνων που προσπάθησαν να σταματήσουν τον Κωνσταντέλια, υπήρχε ο γκολκίπερ και ακόμα ένας αμυνόμενος. Κι όμως, ο «μάγος» του ΠΑΟΚ, δεν «είδε» κανένα εμπόδιο, σούταρε ιδανικά με το δεξί και έτσι, έβαλε την «υπογραφή» του στον θρίαμβο του «Δικεφάλου του Βορρά», επί γαλλικού εδάφους.

Δείτε την χαρακτηριστική λήψη: