Το trailer για τη νέα χριστουγεννιάτικη ταινία του ΠΑΟΚ δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες!

Ο Τάισον σε ρόλο… παππού, δεν χάνεται! Ο ΠΑΟΚ φέρνει τη νέα χριστουγεννιάτικη ταινία του και φρόντισε ήδη από το trailer, να δείξει πως είναι απολαυστική.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Δεκεμβρίου και θα είναι η 9η κατά σειρά παραγωγή, στην περίοδο των Χριστουγέννων, με πρωταγωνιστές ποδοσφαιριστές και ηθοποιούς.

Την παραμονή των Χριστουγέννων θα προβληθεί, λοιπόν, το «PAOK FC X Varagons Xmas Project Part 9: The Missing Piece».

Τάισον, Γιακουμάκης, Τσιφτσής, Ντεσπόντοφ και άλλοι ποδοσφαιριστές ξεχωρίζουν με τις εμφανίσεις τους, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται οι γνωστοί ηθοποιοί και φίλοι του ΠΑΟΚ, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Φυσικά, αποκορύφωμα είναι ο… παππούς Τάισον, ο οποίος κατά τη διάρκεια μίας σκηνής ψάχνει τη… μαγκούρα του!

Δείτε το trailer: