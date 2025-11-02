Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θέλησε να σταθεί τόσο στην εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ, αλλά αντίθετα, επικεντρώνεται σε όσα έρχονται.

Ο ΠΑΟΚ μετέτρεψε το ματς της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σε… πάρτι. Επικράτησε εύκολα του Πανσερραϊκού στις Σέρρες, με 0-5 (02/11) και έτσι, επέστρεψε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ουσιαστικά, οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου κατάφεραν να καθαρίσουν την υπόθεση νίκη από το πρώτο μέρος. Προηγήθηκαν με το αυτογκόλ του Καρασαλίδη από το 3′, ενώ στο 16΄ ο Οζντόεφ έγραψε το 0-2.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ρώσος πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ, με τους Γιακουμάκη και Μπιάνκο να διαμορφώνουν το τελικό σκορ.

Πάντως, στις δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA, ο Λουτσέσκου δεν στάθηκε τόσο στην ευρεία νίκη του ΠΑΟΚ, αλλά στα δύσκολα ματς που έπονται.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Λουτσέσκου:

«Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά, ελέγχαμε το παιχνίδι. Καταφέραμε να σκοράρουμε δύο γκολ, αν και στο τελευταίο τέταρτο υποφέραμε. Οι ποδοσφαιριστές που μπήκαν αλλαγή άλλαξαν την εικόνα και πήραμε τη νίκη με αυτό το ευρύ σκορ.

Όταν είσαι καλή κατάσταση, είσαι σε καλή κατάσταση. Πρέπει να πάρουμε το μέγιστο από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Δεν μπορεί να υπάρξει εφησυχασμός. Ακολουθούν πολύ δύσκολα παιχνίδια και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει με πολύ σκληρή δουλειά, δεν έχουμε όμως χρόνο να το χαρούμε, πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια ταχύτητα».