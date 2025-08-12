Ο Σεντρίκ Μπακαμπού, ξανά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία. Πώς άλλαξαν τα δεδομένα.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης «έκλεισε» στον ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Ζαφείρης είναι σε πρώτο πλάνο για τα χαφ, όπως και ο Σεντρίκ Μπακαμπού;

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναζητά περαιτέρω ενίσχυση, ειδικά στην θέση του σέντερ φορ, και σύμφωνα με ΜΜΕ της Ισπανίας, ίσως υπάρξουν εξελίξεις άμεσα.

Ο πρόεδρος της Σλάβια «απάντησε» σε δημοσιογράφο, για το αν ο Ζαφείρης πουλήθηκε στον ΠΑΟΚ Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας έδωσε τη δικιά του «απάντηση» σε δημοσιογράφο, για το αν πουλήθηκε ο Χρήστος Ζαφείρης στον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, το inforealbetis, σάιτ το οποίο ασχολείται κατ’ αποκλειστικότητα με το ρεπορτάζ της ομάδας στην οποία ανήκει ο Σεντρίκ Μπακαμπού, τονίζει πως το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ δεν έχει εξασθενίσει.

Ο 34χρονος σέντερ φορ από το Κονγκό, κοστολογείται στο 1.500.000 ευρώ βάσει Transfermarkt και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η Μπέτις αναμένεται να κινηθεί για την απόκτηση επιθετικού και θέλει να αποδεσμεύσει τον πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού. Κάτι που ίσως αλλάξει τα προηγούμενα δεδομένα στην υπόθεση.

Νωρίτερα, εντός της μεταγραφικής περιόδου, υπήρξαν δημοσιεύματα πως ο Σεντρίκ Μπακαμπού απέρριψε την πρόταση του ΠΑΟΚ. Τώρα, όμως, προς το τέλος των μεταγραφών και υπό τον κίνδυνο να «παραγκωνιστεί» στο ρόστερ της Μπέτις, τα δεδομένα αλλάζουν.

«Ο ΠΑΟΚ πρόκειται να κάνει νέα πρόταση για την απόκτησή του και ο Μπακαμπού περιμένει να δει τι θα συμβεί, στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, με την περίπτωση απόκτησης νέου επιθετικού από την Μπέτις, να είναι εξαιρετικά πιθανή», αναφέρει χαρακτηριστικά, το inforealbetis.