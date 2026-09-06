Ο Παναθηναϊκός, εκτός από ένα «τρίποντο» ψυχολογίας, θέλει τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ (06/09, 21:30), ώστε να «αποφύγει» κάτι που έχει συμβεί ξανά μία φορά!

Ένα μεγάλο ντέρμπι σε λίγες ώρες ξεκινάει. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ (06/09, 21:30) θα έρθουν αντιμέτωποι στο ΟΑΚΑ για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ή αλλιώς θα έχουμε δύο ομάδες, που δεν έχουν «πετάξει» ούτε έναν βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα.

Την ώρα, που οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν το 2/2, αλλά και να μην βιώσουν μία κατάσταση, που τους έχει τύχει μονάχα μία φορά.

Ποια είναι αυτή; Να μην κερδίσουν σε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια εντός έδρας, στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός, για να «αποφύγει» το 2007

Την περασμένη αγωνιστική σεζόν το «τριφύλλι» είχε μόνο ισοπαλίες και ήττες στα Play Offs. Στο «σπίτι» τους έμειναν στην απόλυτη ισορροπία με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ενώ έχασαν απ’ τον Ολυμπιακό.

Πριν την έναρξη του νέου μίνι τουρνουά είχε προηγηθεί η αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, όπου όλα είχαν μείνει στο… μηδέν.

Επομένως, φτάνουμε τα τέσσερα σερί ματς χωρίς εντός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα. Η μοναδική φορά που έγιναν πέντε ήταν πριν 19 χρόνια.

Πόσο έτοιμος είναι ο Ουναΐ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ; Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναφέρθηκε στον βαθμό ετοιμότητας του Αζεντίν Ουναΐ, εν όψει και της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Στο τέλος της σεζόν 2006-07 είχαν ηττηθεί κατά σειρά από τους Ατρόμητο, Εργοτέλη και Άρη, ενώ είχαν μείνει στην ισοπαλία με την Κέρκυρα.

Η νέα αγωνιστική χρονιά ξεκίνησε με ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Αυτό είναι και το μεγαλύτερο σερί του Παναθηναϊκού, χωρίς να έχει εντός έδρας νίκη. Και μένει να φανεί αν θα το «ακουμπήσει» ξανά ή θα «απομακρυνθεί» από αυτήν τη συνθήκη.