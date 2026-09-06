Η ΑΕΚ έκανε «πάρτι» απέναντι στον Άρη (05/09, 5-0), έφτασε σε μία μεγάλη σε σκορ νίκη, αλλά δεν «έγραψε» ρεκόρ.

Μία ΑΕΚ να την… πιεις στο ποτήρι έκανε ό,τι ήθελε στην 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η «Ένωση» επικράτησε με 5-0 του Άρη (05/09), στην τελευταία της «μονομαχία», πριν τις πρώτες της υποχρεώσεις για το Champions League.

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα, μαζί με τον Λόβρο Μάγερ ήταν οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές. Ο πρώτος σκόραρε δύο φορές, ενώ ο Κροάτης χαφ μοίρασε δύο τέρματα για την ομάδα του.

Κοντά τους ήταν και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, αλλά και Ζίνι, που έστειλαν την μπάλα από μία φορά στα δίχτυα.

Σε ένα σκορ που μας ανάγκασε να ψάξουμε στο «χρονοντούλαπο» των αναμνήσεων, όμως, δεν είναι το ρεκόρ στα ματς μεταξύ των δύο κλαμπ.

Το ρεκόρ που παραμένει -μέχρι και σήμερα- στην κορυφή

Για να βρούμε τη μεγαλύτερη σε έκταση σκορ θα πρέπει να πάμε στο 1998 και πιο συγκεκριμένα στις 28 Νοεμβρίου εκείνης της χρονιάς.

Oι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στο Νίκος Γκούμας, για την 11η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο φωτεινός πίνακας του σκορ έδειξε 6-0 υπέρ των «κιτρινόμαυρων», σε ένα ματς-ρεκόρ μέχρι και σήμερα.

Ο «μπροστάρης» σε αυτή την προσπάθεια ήταν ο Ντέμης Νικολαΐδης που σκόραρε τρεις φορές. Γκολ είχε προσθέσει στο βιογραφικό του και ο Χρήστος Μαλαδένης, ενώ τα άλλα δύο τέρματα είχαν έρθει από αυτογκόλ.

Σε μία αναμέτρηση που είναι και η μοναδική που «ξεπερνάει» το 5-0 (05/09) των τελευταίων ωρών σε έκταση του σκορ.

Σε ό,τι αφορά τις νίκες του Άρη, οι «κίτρινοι» έχουν στην κορυφή ένα 4-0 της σεζόν 2007-08 στο Κλ. Βικελίδης.

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