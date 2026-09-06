Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Αθήνα, για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (06/09, 21:30), έχοντας μαζί του έναν παίκτη-κλειδί σε αυτά τα ματς.

Ένα από τα πρώτα ντέρμπι της σεζόν σε λίγες ώρες κάνει «σέντρα». Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (06/09, 21:30), για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε μία αναμέτρηση που έρχονται αντιμέτωπες οι μοναδικές ομάδες, που δεν έχουν «πετάξει» βαθμούς μέχρι στιγμής.

Οι Θεσσαλονικείς μπορεί να έχουν «χάσει» τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά στις αναμετρήσεις με τους «πράσινους» έχουν έναν παίκτη-κλειδί.

Ποιος είναι αυτός; Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς! Ο Σέρβος εξτρέμ, όποτε αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό είναι σε εξαιρετική κατάσταση και έχει «αριθμούς», που κανείς άλλος δεν έχει δει.

Ο παίκτης-κλειδί του ΠΑΟΚ, κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο αρχηγός του «Δικεφάλου του Βορρά» είναι στην Ελλάδα από τη σεζόν 2020-21. Από τότε, έχει γίνει «κολώνα» της ομάδας του και είναι μία από τις βασικές επιλογές και -κυρίως- στα ντέρμπι.

Απέναντι στον Παναθηναϊκό έχει ορισμένες πολύ καλές εμφανίσεις, μετρώντας «διψήφια» συγκομιδή γκολ/ασίστ.

Για την ακρίβεια, έχει έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε 22 αναμετρήσεις πρωταθλήματος. Νούμερα που κανείς άλλος δεν έχει, από όταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έγινε παίκτης του ΠΑΟΚ!

Κι όμως, ούτε κάποιος επιθετικός, ούτε κάποιος που είναι περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα δεν έχει «πληγώσει» περισσότερο τον Παναθηναϊκό τα τελευταία έξι έτη.

Πλέον, οι δύο πλευρές είναι ξανά αντιμέτωπες, στην πρώτη τους «μονομαχία» για τη σεζόν 2026-27.

Και το μόνο που μένει να φανεί είναι αν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα μπορέσει να είναι ξανά ο παίκτης-κλειδί, όταν παίζει με τους «πράσινους».