Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, μετά την εξαιρετική του σεζόν με τον Λεβαδειακό, πήρε το «διαβατήριό» του για τον Παναθηναϊκό, για να του δώσει όσα του «έλειπαν»!

Τελικά, η εξαιρετική σεζόν του Τριαντάφυλλου Τσάπρα με τον Λεβαδειακό, λειτούργησε ως: «διαβατήριο», για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αρκετές ομάδες ήθελαν την υπογραφή του, αλλά ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να «κερδίσει» την… κούρσα και να κάνει δικό του τον δεξιό οπισθοφύλακα.

Σε μία κίνηση, που εκτός από το ελληνικό στοιχείο, προσθέτει στους «πράσινους» και όσα στοιχεία τούς «έλειπαν» από τις τελευταίες δύο σεζόν.

Όσα «κερδίζει» ο Παναθηναϊκός, με την απόκτηση του Τσάπρα

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας προέρχεται από μία αγωνιστική χρονιά που έκανε τα… πάντα. Αν και δεξιός οπισθοφύλακας, μπόρεσε να «τρελάνει» τους πάντες, χάρη στα όσα έκανε στο δημιουργικό κομμάτι.

Έτσι και αλλιώς, μιλάμε για τον δεύτερο ποδοσφαιριστή με τις περισσότερες ασίστ στη Stoiximan Super League, αφού μέτρησε 10 και ήταν μονάχα πίσω από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς (12).

Την ίδια ώρα, δημιούργησε 14 μεγάλες ευκαιρίες, ενώ παράλληλα είχε 1.3 πάσες-κλειδιά ανά ματς. Κι όλα αυτά, ενώ παίζει στο δεξί άκρο της άμυνας.

Επομένως, μιλάμε για ένα «όπλο» που μπορεί να είναι «χρυσάφι» στα χέρια του Γιάκουμπ Νίστρουπ. Κι αυτό, γιατί τις τελευταίες δύο σεζόν «έλειπε» από τον Παναθηναϊκό, ένας παίκτης δημιουργός.

Αρκεί να σκεφτούμε πως οι τέσσερις ασίστ ήταν το «ταβάνι». Το 2025 με τον Αζεντίν Ουναΐ και τον Νταβίντε Καλάμπρια, την αμέσως επόμενη αγωνιστική χρονιά.

Τελευταία φορά που το «τριφύλλι» είχε έναν παίκτη με σταθερή απειλή, χάρη στη δημιουργία ήταν με τον Μπερνάρ το 2023-24! Παρ’ όλα αυτά, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας μπορεί να αποτελέσει το ιδανικό «κούμπωμα» και να δώσει όσα «έλειπαν» από τον Παναθηναϊκό.

Άλλωστε, έδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει και με το παραπάνω…