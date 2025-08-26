Ένα σκωτσέζικο δημοσίευμα ήρθε από το… πουθενά να «συνδέσει» τον Παναθηναϊκό, με έναν ποδοσφαιριστή που είχε «παίξει» έντονα για την ΑΕΚ!

Τα σενάρια που αφορούν τον Σίριελ Ντέσερς συνεχίζουν να απασχολούν την ελληνική επικαιρότητα, με τους Σκωτσέζους να «συνδέουν» τον παίκτη αυτή τη φορά με τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με την «Daily Record», η ΑΕΚ δεν είναι πλέον η μόνη ελληνική ομάδα που θέλει τον Νιγηριανό φορ, μιας και το «τριφύλλι» φαίνεται να εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα απόκτησής του.

Το σκωτσέζικο δημοσίευμα αναφέρει ότι οι «πράσινοι» θεωρούν πως ο Σίριελ Ντέσερς έχει το προφίλ που ταιριάζει για να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί σε περίπτωση που ο Φώτης Ιωαννίδης αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ελλάδα.

Προς το παρόν, ο Νιγηριανός επιθετικός εξακολουθεί να υπολογίζεται κανονικά από τον προπονητή της Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν.

Ωστόσο, και ο ίδιος έχει «αποκαλύψει» ότι το ενδιαφέρον για τον 30χρονο επιθετικό παραμένει έντονο. Γεγονός που καθιστά την κατάσταση ενδιαφέρουσα και… ρευστή.

Το μόνο που μένει να φανεί είναι κατά πόσο ευσταθεί το δημοσίευμα των Σκωτσέζων.

Αναλυτικά, τι αναφέρει η «Daily Record»:

«Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει προσφορά για τον Ντεσέρς, μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες με την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός πρόκειται να συμμετάσχει στην προσπάθεια της ΑΕΚ να αποκτήσει τον εκτελεστή των Ρέιντζερς, Σιριέλ Ντεσέρς.

Ο άσος των Ρέιτζερς έχει συνδεθεί με μεταγραφή στην ελληνική πρωτεύουσα όλο το καλοκαίρι.

Η ΑΕΚ έφτασε στο σημείο να δώσει τα χέρια για ένα πακέτο συμβολαίου 30.000 λιρών την εβδομάδα με τον 30χρονο. Ωστόσο, είδε την αρχική της προσφορά των 4,5 εκατομμυρίων λιρών να απορρίπτεται.

Με την Ρέιντζερς να διστάζει για την αποτίμηση του πρώην εκτελεστή της Φέγενορντ, δεν έχει ακόμη κάνει κάποια βελτιωμένη προσφορά. Όμως, παρακολουθεί την κατάσταση ενόψει της λήξης της μεταγραφικής προθεσμίας της Δευτέρας.

Και η ΑΕΚ θα μπορούσε τώρα να αντιμετωπίσει ανταγωνισμό από όλη την πόλη, με τον Παναθηναϊκό να εξετάζει επίσης τώρα μια προσφορά.

Πηγές στην Ελλάδα δήλωσαν στο Record Sport ότι οι «πράσινοι» ενδιαφέρονται για τον επιθετικό. Τον θεωρούν ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος κατευθύνεται στη Λιντς , ενόψει της συμμετοχής τους στο Europa League».