Στην Πορτογαλία αναφέρουν πως η μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη πρέπει να θεωρείται «τελειωμένη». Όμως, ο Παναθηναϊκός «ξεκαθάρισε» πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Τις τελευταίες ώρες υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα από την Πορτογαλία, που αναφέρουν πως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι μία… ανάσα από τον Φώτη Ιωαννίδη.

Συγκεκριμένα, στη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου, μεταφέρουν συμφωνία, τόσο με τον Παναθηναϊκό, όσο και με τον ίδιο τον παίκτη. Η «O’ Jogo» μετέδιδε πως το «τριφύλλι» είναι έτοιμο να πει το «ναι», σε μία πρόταση κοντά στα 20.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, έγραφε πως ο Έλληνας ποδοσφαιριστής το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ταξιδέψει στη Λισαβόνα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Ωστόσο, οι «πράσινοι» έδωσαν τη δικιά τους «απάντηση» στα όσα έχουν γραφτεί. Όπως μεταφέρουν, δεν υπάρχει καμία συμφωνία με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, για την παραχώρηση του 25χρονου επιθετικού.

Για να υπάρξει deal θα πρέπει να ικανοποιηθούν τα «θέλω» του «τριφυλλιού. Άλλωστε, ο Φώτης Ιωαννίδης είναι από τα σημαντικότερα περιουσιακά τους στοιχεία.

Tην ίδια ώρα, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, για τον χειρισμό της υπόθεσης από τους ιθύνοντες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Πότε θα έρθουν οι εξελίξεις;

Όπως είναι λογικό, τίποτα δεν θα προχωρήσει, πριν από τον επερχόμενο αγώνα με το Σαμσουνσπόρ (28/08, 20:00), για τα Play Offs του Europa League.

Ο Φώτης Ιωαννίδης θα ενισχύσει κανονικά το «τριφύλλι» και στον αγώνα της Τουρκίας. Και έπειτα, αναμένεται να δρομολογηθούν τυχόν εξελίξεις.