Μπορεί ένας αμυντικός να ντριμπλάρει περισσότερο από κάθε άλλο παίκτη μίας ομάδας, ακόμη και στην αρχή της σεζόν; Κι όμως, ναι, αρκεί να… δούμε τον Ολυμπιακό!

Όλα είναι έτοιμα για ακόμα μία σπουδαία αναμέτρηση στη Stoiximan Super League. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (05/10, 20:30), σε ένα ματς για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι Θεσσαλονικείς θα «κυνηγήσουν» τη νίκη, ώστε να μείνουν κοντά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να «ξεφύγουν» ακόμα περισσότερο.

Αν ρίξουμε μία καλύτερη ματιά στα -μέχρι στιγμής- «πεπραγμένα» των ποδοσφαιριστών της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα δούμε μία ενδιαφέρουσα πρωτιά.

Αυτό έχει να κάνει με τον παίκτη, που έχει επιχειρήσει τις περισσότερες ντρίμπλες -μέχρι στιγμής- στη Stoiximan Super Legaue.

Kι όμως, μπορεί η απάντηση να «έρχεται» από τα πλάγια, αλλά δεν μιλάμε ούτε για τον Ζέλσον Μαρτίνς, ούτε για τον Ντανιέλ Ποντένσε.

Ο ποδοσφαιριστής που ντριμπλάρει περισσότερο είναι αμυντικός

Πολλοί θα «ψάχνουν» να βρουν την απάντηση στην επίθεση των Πειραιωτών, αλλά μάταια θα το κάνουν.

Ο ποδοσφαιριστής, που έχει ντριπλάρει τις περισσότερες φορές στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι αμυντικός! Αυτός είναι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, καθώς μετράει εννέα προσπάθειες.

Ο Αργεντίνος μπακ έχει ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοσή του και μοιάζει να είναι σε πολύ κατάσταση τον τελευταίο καιρό.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τη φετινή σεζόν τού έχει δώσει πολύ χρόνο συμμετοχής. Άλλωστε, δεν έχει παίξει μονάχα σε ένα ματς για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

O 26χρονος μπακ έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο στην αρχή της σεζόν, με αποκορύφωμα το ματς με τον Πανσερραϊκό (13/09, 5-0). Μάλιστα, τότε πέτυχε και το παρθενικό του γκολ, με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Παράλληλα, αν και παίζει στο αριστερό άκρο της άμυνας, μπορεί -μέχρι στιγμής- να έχει αυτήν την ιδιαίτερη «κορυφή».

Γεγονός, που «αποτυπώνει» σε έναν βαθμό και την αγωνιστική του άνοδο.

Θα μπορέσει να «κερδίσει» όλους τους συμπαίκτες του, μέχρι και το τέλος της σεζόν; Η αλήθεια είναι πως έχει δύσκολο έργο μπροστά του, αλλά στην εκκίνησή του έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Και ποιος ξέρει, γιατί να μην τα καταφέρει;