Ο Ολυμπιακός μέσα σε ούτε έναν μήνα, «γύρισε» 56 χρόνια πίσω, για έναν λόγο που θέλει να «ξεχάσει».

Στο ίδιο έργο «θεατής» στις τελευταίες αναμετρήσεις ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν «στραβοπατήσει» αρκετά στο Γ. Καραϊσκάκης και πέταξαν πολλούς βαθμούς.

Από τις 8 Μαρτίου μέχρι και σήμερα οι Πειραιώτες έχουν «χάσει» επτά βαθμούς σε μονάδα τρεις αναμετρήσεις.

Η αρχή έγινε με τον ΠΑΟΚ (08/03, 0-0) με τις δύο ομάδες να «κολλούν», μέχρι και το σφύριγμα της λήξης.

H AEK έβαλε «φρένο» στον Ολυμπιακό, για να συνεχίσει ένα απίθανο σερί της (video) Μπορεί ο Ολυμπιακός να είχε το «πάνω χέρι» στα τελευταία ματς με την ΑΕΚ, αλλά η «Ένωση» τού έβαλε «στοπ», για να συνεχίσει το σερί της!

Ακριβώς το ίδιο έγινε και με την ΑΕΛ (22/03, 0-0), με το κλαμπ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μένει… άσφαιρο στην τελευταία αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

Το τελευταίο «εμπόδιο» του Ολυμπιακού στο Γ. Καραϊσκάκης ήταν απέναντι στην ΑΕΚ (05/04, 0-1). Η «Ένωση» με ένα γκολ πάρα πολύ νωρίς ήταν η ομάδα που πήρε τη νίκη και κράτησαν τους «ερυθρολεύκους» σε τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας ματς!

Μία συνθήκη που μόνο συχνή δεν είναι, αφού είχε να συμβεί 56 ολόκληρα χρόνια! Κι όμως, ο Ολυμπιακός είχε από το 1970 να μείνει για τρία σερί παιχνίδια στο «σπίτι» του χωρίς να σκοράρει.

Όπως και φέτος έτσι και τότε είχαμε δύο «λευκές» ισοπαλίες και μία ήττα. Πανσερραϊκός και Προοδευτική είχαν τον «ρόλο» του ΠΑΟΚ και της ΑΕΛ, ενώ η ομάδα που είχε κερδίσει πριν 56 χρόνια ήταν ο Παναθηναϊκός.

Με τον Ολυμπιακό να θέλει να «ξεχάσει» τις τελευταίες 29 ημέρες αγωνιστικής δράσης, που το «γύρισαν» πάνω από πέντε 10ετίες πίσω.

Μετά από 56 χρόνια ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σκοράρει σε τρία σερί ματς πρωταθλήματος στην έδρα του και ισοφάρισε το αρνητικό ρεκόρ που έχει από τότε (12.04.1970 Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 0-0, 11.05.1970 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1, 24.05.1970 Ολυμπιακός – Προοδευτική 0-0). pic.twitter.com/BNeKBoIonj — soccerbase.gr (@SoccerbaseG) April 5, 2026

Πηγή: Soccerbase