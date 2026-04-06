Στο ίδιο έργο «θεατής» στις τελευταίες αναμετρήσεις ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν «στραβοπατήσει» αρκετά στο Γ. Καραϊσκάκης και πέταξαν πολλούς βαθμούς.
Από τις 8 Μαρτίου μέχρι και σήμερα οι Πειραιώτες έχουν «χάσει» επτά βαθμούς σε μονάδα τρεις αναμετρήσεις.
Η αρχή έγινε με τον ΠΑΟΚ (08/03, 0-0) με τις δύο ομάδες να «κολλούν», μέχρι και το σφύριγμα της λήξης.
Ακριβώς το ίδιο έγινε και με την ΑΕΛ (22/03, 0-0), με το κλαμπ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μένει… άσφαιρο στην τελευταία αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.
Το τελευταίο «εμπόδιο» του Ολυμπιακού στο Γ. Καραϊσκάκης ήταν απέναντι στην ΑΕΚ (05/04, 0-1). Η «Ένωση» με ένα γκολ πάρα πολύ νωρίς ήταν η ομάδα που πήρε τη νίκη και κράτησαν τους «ερυθρολεύκους» σε τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας ματς!
Μία συνθήκη που μόνο συχνή δεν είναι, αφού είχε να συμβεί 56 ολόκληρα χρόνια! Κι όμως, ο Ολυμπιακός είχε από το 1970 να μείνει για τρία σερί παιχνίδια στο «σπίτι» του χωρίς να σκοράρει.
Όπως και φέτος έτσι και τότε είχαμε δύο «λευκές» ισοπαλίες και μία ήττα. Πανσερραϊκός και Προοδευτική είχαν τον «ρόλο» του ΠΑΟΚ και της ΑΕΛ, ενώ η ομάδα που είχε κερδίσει πριν 56 χρόνια ήταν ο Παναθηναϊκός.
Με τον Ολυμπιακό να θέλει να «ξεχάσει» τις τελευταίες 29 ημέρες αγωνιστικής δράσης, που το «γύρισαν» πάνω από πέντε 10ετίες πίσω.
Πηγή: Soccerbase