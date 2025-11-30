Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για να ξεκινήσουν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναιτωλικό (30/11, 17:00).

Ο Ολυμπιακός, μετά την απαιτητική του «αποστολή» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 3-4), επιστρέψει στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στη Stoiximan Super League.

Για αυτό και έχει ταξιδέψει στο Αγρίνιο, όπου θα αντιμετωπίσει στη 12η αγωνιστική τον Παναιτωλικό (30/11, 17:00).

Ο Ολυμπιακός στο Αγρίνιο θα «στερηθεί» τον απόλυτο game changer! Εκτός από έναν σούπερ σταρ, στο πρόσωπο του Μεχντί Ταρέμι, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ολυμπιακός, βλέπουν τον απόλυτο game changer, που όμως δεν θα είναι διαθέσιμος με τον Παναιτωλικό!

Σε ένα ματς, που αν πάρει το «τρίποντο» θα περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα, για να «ξεφύγει» στη βαθμολογία.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν με τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από την εστία. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Κοστίνια και Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Στα μετόπισθεν θα παίξουν οι Γκουστάβο Μάνσα και Παναγιώτης Ρέτσος.

Στο κέντρο ο Σαντιάγο Έσε θα έχει στο πλευρό του τον Νασιμέντο. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, στο άλλο ο Ζέλσον Μαρτίνς. Ενώ, στην κορυφή της επίθεσης θα παίξουν οι Ρομάν Γιάρεμτσουκ και Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μάνσα, Ονιεμαέτσι, Έσε, Νασιμέτο, Μαρτίνς, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μπότης, Κουράκλης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Βέζο, Ροντινέι, Γιαζίτσι, Καμπελά, Μουζακίτης, Γκαρθία.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panetolikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #PANOLY #slgr pic.twitter.com/5ZqFygxR5I — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 30, 2025

Την ίδια ώρα, ο Γιάννης Αναστασίου επέλεξε τους: Τσάβες, Μαυρία, Γκαρθία, Κόγιτς, Μανρίκε, Κοντούρης, Μπουχαλάκη, Σμυρλή, Ματσάν και Εστέμπαν, για να ξεκινήσουν το ματς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Ζίβκοβιτς, Παρδαλός, Αγαπάκης, Νικολάου, Μάνος, Λουίς, Μπελεβώνης, Τσούρα, Άλεξιτς.