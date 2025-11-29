Εκτός από έναν σούπερ σταρ, στο πρόσωπο του Μεχντί Ταρέμι, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ολυμπιακός, βλέπουν τον απόλυτο game changer, που όμως δεν θα είναι διαθέσιμος με τον Παναιτωλικό!

Ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, προηγήθηκε με τον Τσικίνιο, επέστρεψε στο ματς αρχικά με τον Ταρέμι και έπειτα με τον Ελ Κααμπί, αλλά παρότι «έδωσε» ό,τι είχε δεν απέφυγε την ήττα.

Μετά το πέρας και της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στρέφει ξανά το βλέμμα του προς τη Stoiximan Super League και την «αποστολή» που έχει στο Αγρίνιο, απέναντι στον Παναιτωλικό (30/11, 17:00).

Σε περίπτωση νίκης, ο Ολυμπιακός διατηρεί την πρώτη θέση, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, αφού βρίσκεται στο +2 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ και στο +3 από την τρίτη ΑΕΚ, μετά από 11 αγωνιστικές.

Το rotation μοιάζει πιθανό, μετά την υπερπροσπάθεια και τα πολλά τρεξίματα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Άλλωστε, μετά το ματς με τους «μερένχες» προέκυψαν και κάποια ζητήματα τραυματισμών. Μεταξύ των παικτών που αντιμετωπίζουν ενοχλήσεις, είναι και ο απόλυτος game changer του Ολυμπιακού: ο Μεχντί Ταρέμι. Ο Ιρανός επιθετικός δέχθηκε ένα χτύπημα κόντρα στους Ισπανούς και δεν θα βρεθεί στην αποστολή για το Αγρίνιο, καθώς προτιμήθηκε να προφυλαχθεί, εν όψει της συνέχειας.

Η απουσία του, φυσικά, λογίζεται ως σημαντική. Πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών στη Stoiximan Super League δεν είναι. Ακολουθεί τον Ελ Κααμπί (9) στη δεύτερη θέση, με έξι γκολ. Είναι αυτός, όμως, που βάσει της δημοφιλούς πλατφόρμας SofaScore, έχει τον υψηλότερο μέσο όρο, από κάθε συμπαίκτη του (7.63/10)!

Το πιο σημαντικό, όμως; Πως είναι ο Νο.1 παίκτης της Stoiximan Super League που όταν περνά στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, χρίζεται σκόρερ!

Με τέσσερα γκολ, είναι ο πρώτος σκόρερ στη σχετική κατηγορία (δύο γκολ στο Ολυμπιακός-Ατρόμητος και άλλα δύο στο Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός).

Παράλληλα, έχει σκοράρει από ένα γκολ απέναντι σε Άρη και ΑΕΚ, όπου ξεκίνησε βασικός, ενώ στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός «μπαίνει» στον αγωνιστικό χώρο στο 80′ και μοιράζει την ασίστ για το γκολ της ισοφάρισης.

🇮🇷 ⚽ Mehdi Taremi shines for Olympiacos in a 2-0 win over AEK, scoring a goal and winning a penalty.



Coach Mendilibar said Taremi will contribute even more for the team in future.@presstvsports pic.twitter.com/a0zX5Ipy4A — Press TV Sports (@presstvsports) October 27, 2025

Κάπως έτσι, εκτός από σούπερ σταρ, ο Μεχντί Ταρέμι εξελίσσεται στον απόλυτο game changer. Στον «παίκτη των 35’», αφού μόλις τόσα χρειάζεται, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, κατά μέσο όρο.

Και πώς να γίνει αλλιώς, όταν μετά από όλες τις μεγάλες ευκαιρίες που του έχουν παρουσιαστεί, δεν έχει «σπαταλήσει» καμία!

Γι’ αυτό και η απουσία του στο Αγρίνιο, «στερεί» από τους Πειραιώτες και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ένα υπερπολύτιμο «εργαλείο».