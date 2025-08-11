Ο Γιώργος Λιάβας αποχωρεί από τον Παναιτωλικό, με προορισμό τη Ρίο Άβε. Ποιοι είναι το τελικό deal, που τον τοποθετεί στο Top-5 πωλήσεων της ομάδας του Αγρινίου;

Στη Ρίο Άβε συνεχίζει στην καριέρα του ο Γιώργος Λιάβας, αποχωρώντας από τον Παναιτωλικό, όπου κυριολεκτικά «μεγάλωσε»!

Ο 24χρονος αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του συλλόγου, αγωνίζεται στο Αγρίνιο με την πρώτη ομάδα από το καλοκαίρι του 2018 και πλέον, ήρθε η στιγμή να ανοίξει τα… φτερά του.

Αυτό θα γίνει στην Πορτογαλία, υπό την τεχνική ηγεσία του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου. Ενώ ο Λιάβας θα έχει μαζί του επίσης και τους Ντόη, Βρουσάι, Σίνα, Αθανασίου, Παπακανέλλο, αλλά και τον Μπακούλα!

Ο Παναιτωλικός ήρθε σε συμφωνία με τη Ρίο Άβε για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, με το deal να φτάνει, όπως αναφέρεται, σε ένα ποσό ανάμεσα στις 400.000 με 500.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει πως ο Λιάβας θα τοποθετηθεί στο Top-5 των πωλήσεων της ομάδας του Αγρινίου και συγκεκριμένα, θα πάρει την τέταρτη θέση, βάσει όσων αναφέρει το Transfermarkt.

Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Ενέα Μιχάι, που είχε παραχωρηθεί στον ΠΑΟΚ, τη σεζόν 2019-20, έναντι 850.000 ευρώ.

Έπειτα, στη δεύτερη και στην τρίτη θέση, βρίσκονται μαζί οι Νικολάς Μαρτίνες και Απόστολος Κωνσταντόπουλος, καθώς πωλήθηκαν με 700.000 ευρώ, σε Ολυμπιακό και Μπέερσοτ, αντίστοιχα.

Την 5άδα συμπληρώνει ο Αμρ Ουάρντα, όταν την αγωνιστική περίοδο 2016-17 δόθηκε στον ΠΑΟΚ, για 350.000 ευρώ.

