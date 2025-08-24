Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επέστρεψε και πρόλαβε σε ένα ημίχρονο, να υπενθυμίσει γιατί έλειψε από τα ευρωπαϊκά προκριματικά του ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις του στη Stoiximan Super League. Οι Θεσσαλονικείς αν και επικράτησαν μόλις με 1-0 (24/08) της ΑΕΛ έπεσαν «θύμα» της εξαιρετικής εμφάνισης του Νικόλα Μελίσσα, που ήταν και ο MVP του ματς.

Ωστόσο, η λύση δόθηκε από έναν ποδοσφαιριστή, που έκανε την πρώτη του εμφάνιση για φέτος. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, μετά τον τραυματισμό του επέστρεψε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με τον Βούλγαρο εξτρέμ να μας υπενθυμίζει, γιατί έλειψε για τον ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με τη Βόλφσμπεργκερ και το ματς με τη Ριέκα.

Όλα όσα έκανε ο Kίριλ Ντεσπόντοφ

Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πέρασε στον αγωνιστικό ημίχρονο στο ημίχρονο, αφού πήρε τη θέση του νεαρού, Δημήτρη Χατσίδη.

Πριν καλά-καλά πάρει την πρώτη του «γεύση», για τη νέα σεζόν μπόρεσε να σκοράρει! Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκλεψε την μπάλα και πάσαρε στον Κίριλ Ντεσπόντοφ. Αυτός με ένα άψογο τελείωμα έκανε το 1-0 στο 47ο λεπτό, στο μοναδικό σουτ που επιχείρησε στον αγώνα!

Ο Ντεσπόντοφ ζει ξανά τον… μήνα του μέλιτος και «ανεβάζει» τον ΠΑΟΚ! Ο ΠΑΟΚ μοιάζει να βρίσκει ξανά τα… πατήματά του. Τα πολλά σκαμπανεβάσματά του στη σεζόν έχουν επηρεάσει τη ψυχολογία της ομάδας. Ωστόσο, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ζει ξανά τον… μήνα του μέλιτος!

Μέτρησε 85% ευστοχία στις πάσες (17/20) του, με τις δύο από όσες έκανε να είναι «κλειδιά». Την ίδια ώρα, κέρδισε 2/3 μονομαχίες που έδωσε και «χώρεσε» ένα «γεμάτο» ημίχρονο, μέσα σε 31 επαφές με την μπάλα.

Χάρη στην εμφάνισή του συγκέντρωσε 8.1 βαθμολογία στο Sofascore και μαζί με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν οι ποδοσφαιριστές, με τη μεγαλύτερη για τον ΠΑΟΚ!

Με λίγα λόγια, ο «Δικέφαλος του Βορρά» είδε έναν ποδοσφαιριστή του να σκοράρει και να δημιουργεί δύο ευκαιρίες για γκολ, μέσα σε 45’ λεπτά.

Κι όλα αυτά, ενώ η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει μείνει «άσφαιρη» σε τρία σερί 90λεπτα στα ευρωπαϊκά προκριματικά.