Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στάθηκε στις δύσκολες σερί εκτός έδρας αναμετρήσεις που είχε ο Παναθηναϊκός, αλλά έκανε το «απόλυτο».

Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό στάδιο (25/10, 0-1), επικρατώντας του Βόλου στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ένα γκολ του Σίριλ Ντέσερς με την έναρξη του δευτέρου μέρους ήταν αρκετό για να χαρίσει τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Δανός τεχνικός, μιλώντας στην κάμερα της Magenta TV, τόνισε πως είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τους παίκτες του, ιδίως μετά το δύσκολο ταξίδι που είχαν στο Αλμάτι, την περασμένη Πέμπτη (22/10).

Αναλυτικά, όσα είπε ο Νίστρουπ:

Για το ότι δεν υπάρχουν εύκολα ματς κι αν είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση:

«Είμαι ικανοποιημένος από τη νίκη, είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνιση. Για 75 λεπτά κάναμε πολύ καλή εμφάνιση, ελέγξαμε το παιχνίδι. Τα τελευταία 10 λεπτά είναι πάντα δύσκολα όταν είσαι μπροστά μόνο με ένα γκολ. Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγες ημέρες ήμασταν γ@@@@@@@ κοντά στα σύνορα της Κίνας. Καταφέραμε μέσα σε λίγες ημέρες να έρθουμε και να κερδίσουμε κι εδώ. Ειχαμε πάρα πολύ πειθαρχία στο παιχνίδι μας».

Ο κόσμος φωνάζει ότι θέλει το πρωτάθλημα:

«Δεν ξέρω τι λένε, αλλά η ατμόσφαιρα είναι απίθανη. Είναι αδιανόητη η στήριξη του κόσμου. Να βλέπεις 15.000 κόσμο να ταξιδεύει με αυτό το κακό καιρό, τον χειρότερο καιρό από τότε που έχω έρθει στην Ελλάδα, κάτι που δεν ήταν μέρος της συμφωνίας (σ.σ. γέλια).

Πέρα από την πλάκα, ήταν μια μοναδική εμπειρία για όλους μας να νιώσουμε αυτή την απίστευτη υποστήριξη από τον κόσμο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι καταφέραμε να τους ανταμείψουμε με μια νίκη».