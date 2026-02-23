Τρομερή εμφάνιση από την ΑΕΚ, που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Λεβαδειακό (23/02, 4-0), καταφέρνοντας κάτι, που δεν έχει πετύχει κανείς τη φετινή σεζόν!

Η ΑΕΚ τα έκανε όλα τέλεια απέναντι στον Λεβαδειακό (23/02, 4-0), για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super Legaue.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πραγματοποίησε, μία από τις καλύτερες εμφανίσεις τη φετινή σεζόν. Τέσσερις διαφορετικοί σκόρερ, συνολικά 15 τελικές, με έξι μεγάλες ευκαιρίες, ενώ ελάχιστες φορές απειλήθηκε η εστία της.

Πλέον, έχει ένα μικρό «προβάδισμα», για να τερματίσει στην 1η θέση από τη Stoiximan Super League, αφού αν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ συνεχίσουν με νίκες, εκείνη θα είναι στο +2, αν δεν κάνει ούτε ένα «λάθος».

Μπορεί ο Λεβαδειακός, να έχει δημιουργήσει πολλά «προβλήματα» τη φετινή σεζόν. Όμως, η «Ένωση» από τα πρώτα λεπτά δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης και πέτυχε κάτι που καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει!

Κι όμως, αφού ένα τέτοιο τελικό σκορ, η ομάδα της Βοιωτίας, δεν είχε «συναντήσει» τη φετινή σεζόν. Γεγονός, που ελάχιστες φορές, βλέπουμε από μία επαρχιακή ομάδα στη Stoiximan Super League.

«Άγνωστες» αυτές οι ήττες, για τον Λεβαδειακό

Τα όσα έχει κάνει η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, τη φετινή αγωνιστική χρονιά είναι τρομερά. Μέχρι και σήμερα, διεκδικεί στα… ίσα την είσοδό της στην 4άδα, ενώ πολλές φορές έχει κάνει «ζημιές» στους «μεγάλους» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, όλες της οι ήττες είχαν και έναν «κοινό παρονομαστή». Ποιος ήταν αυτός; Πριν την 22η «στροφή» του πρωταθλήματος είχε φύγει με «άδεια» τα χέρια μονάχα τέσσερις φορές.

Μία απέναντι στον Ολυμπιακό (27/09/2025, 3-2), μια με αντίπαλο στην ΑΕΚ (14/09/2025, 0-1), μία κόντρα στον ΠΑΟΚ (30/11/2025, 2-3) και μία ήττα είχε με τον ΟΦΗ (08/02, 3-2).

Τι καταλαβαίνουμε, αν δούμε μονάχα τα αποτελέσματα; Όλες οι ήττες είχαν έρθει, με ένα γκολ διαφορά!

Κι όμως, αφού ο Λεβαδειακός, ποτέ του δεν είχε χάσει με 2+ γκολ, στη φετινή Stoiximan Super League.

Ωστόσο, απέναντι στην ΑΕΚ, για τον δεύτερο γύρο της κανονικής διάρκειας, δεν μπόρεσε μείνει… κοντά, για άλλη μία φορά.