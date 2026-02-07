Η εκκίνηση του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και η σύγκριση με τον προκάτοχό του, Ματίας Αλμέιδα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την πορεία του ως προπονητής της ΑΕΚ.

Πέραν την απευθείας πρόκρισης στις 16 καλύτερες ομάδες του Conference League, μετά από 19 αγωνιστικές στην Stoiximan Super League μετρά 45 βαθμούς, με απολογισμό 14 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες.

Μοναδικό «ψεγάδι» στη φετινή σεζόν αποτελεί ο αποκλεισμός από τον ΟΦΗ, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Από εκεί και πέρα, ο Νίκολιτς φαίνεται πως έχει φέρει την ΑΕΚ στα «μέτρα» του, φτιάχνοντας μία ομάδα που θα διεκδικήσει τους στόχους της μέχρι τέλους.

Απέναντι στον Πανσερραϊκό, στις Σέρρες, για την 20ή στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος (08/02, 16:00), ο Σέρβος τεχνικός, εκτός από τους τρεις βαθμούς, θα έχει την ευκαιρία να «προσπεράσει» και τον Ματίας Αλμέιδα.

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, στα δικά του πρώτα 20 παιχνίδια πρωταθλήματος στον πάγκο των «κιτρινόμαυρων», είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 47 βαθμούς, με 15 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες.

Έτσι λοιπόν, ο Μάρκο Νίκολιτς με νίκη έχει την ευκαιρία να φτάσει στους 48 βαθμούς και να «ξεπεράσει» στο… νήμα, το αντίστοιχο ξεκίνημα του Ματίας Αλμέιδα, τη σεζόν 2022-23, όπου ήρθε και το ιστορικό νταμπλ της ΑΕΚ.