Η ΑΕΚ συνεχίζει «απόλυτη» στη Stoiximan Super League, μετά από τρεις αγωνιστικές. Ένα γεγονός, που είχε να συμβεί επτά χρόνια και μόνο ένας παίκτης της το ξαναζεί!

Η ΑΕΚ συνεχίζει χωρίς «απώλειες» την πορεία της στη Stoiximan Super League. Το τελευταίο «εμπόδιο» που ξεπέρασε ήταν αυτό του Λεβαδειακού (14/09, 0-1), με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά να έρχεται από τον πάγκο και να «λύνει» τον «γόρδιο δεσμό».

Με αυτόν τον τρόπο, η «Ένωση» έφτασε στο 3/3. Μία συνθήκη, που είχε αρκετά χρόνια να ζήσει, καθώς κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από τη σεζόν 2018-19!

Τότε, με τον Μαρίνο Ουζουνίδη στον πάγκο της τα είχε καταφέρει, κερδίζοντας κατά σειρά τους ΠΑΣ Γιάννινα, Αστέρα Τρίπολης και Πανιώνιο!

Ωστόσο, αρκετά έχουν αλλάξει από τότε. Αρκεί να αναλογιστούμε πως μόνο ένας παίκτης του τωρινού ρόστερ ήταν «παρών» στο τελευταίο 3/3!

Ο μοναδικός «επιζών» της ΑΕΚ, απ’ το τελευταίο 3/3

Πολλοί θα μπορέσουν να μαντέψουν την απάντηση. Ο Πέτρος Μάνταλος από το 2014 αποτελεί σταθερό μέλος των «κιτρινόμαυρων».

Στα 11 χρόνια, που είναι στην «Ένωση» έχει «ζήσει» πάρα πολλά. Ανάμεσα σε όλα και το τελευταίο 3/3, που έγινε σε ένα πρωτάθλημα για την ΑΕΚ!

Μάλιστα, όπως και τότε, έτσι και φέτος είχε σημαντική συμβολή στο παιχνίδι της ομάδας του, καθώς έχει παίξει σε όλα τα ματς για το πρωτάθλημα. Όπως ακριβώς, είχε συμβεί και πριν από επτά χρόνια!

Για την ιστορία, η «Ένωση» τη σεζόν 2018-19 είχε τερματίσει 3η στη βαθμολογία. Μπροστά της, αλλά και πολύ μακριά ήταν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.

Επομένως, όπως καταλαβαίνει κανείς, σίγουρα τόσο ο Πέτρος Μάνταλος, όσο και η ΑΕΚ θα ήθελαν ένα διαφορετικό «τέλος» από εκείνη τη σεζόν.