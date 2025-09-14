Η ΑΕΚ, με ένα φανταστικό γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά, πήρε το «τρίποντο» απέναντι στον Λεβαδειακό (14/09, 0-1). Ωστόσο, σημαντικό ρόλο «έπαιξε» και ο Πέτρος Μάνταλος!

Η ΑΕΚ συνεχίζει «απόλυτη» στη Stoiximan Super League. Παρά τη δύσκολη «αποστολή» στην έδρα του Λεβαδειακού (14/09, 0-1) μπόρεσε να πετύχει μία σημαντική νίκη για το 3/3.

Ο Γιούρι Λοντίγκιν ήταν σε φανταστική βραδιά. Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής, που μπόρεσε να τον κερδίσει ήταν ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος με μία «οβίδα» σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Ωστόσο, και ο Πέτρος Μάνταλος έβαλε το… χεράκι του.

Η κίνηση του Μάνταλου, που πέρασε στα… ψιλά

Αν προσέξουμε καλύτερα τη φάση του γκολ θα δούμε, πως εκτός από τους Νίκλας Ελίασον και Αμπουμπακαρί Κοϊτά δούλεψε και ο Πέτρος Μάνταλος.

Οι πρώτοι δύο, με μία «κομπίνα» έκαναν την αρχή, και ο Έλληνας χαφ έκανε τη… βρώμικη δουλειά.

Ο αρχηγός της «Ένωσης» λειτούργησε σαν μπασκετμπολίστας. Γιατί το λέμε αυτό; Επειδή, έβαλε το κορμί του και μπόρεσε να εμποδίσει τον Ιωάννη Κωστή να φτάσει στην μπάλα!

Επομένως, έκανε περισσότερο χώρο στον συμπαίκτη του, καθώς πολύ πιθανό ο ποδοσφαιριστής του Λεβαδειακού να είχε προλάβει το σουτ, μετά την πάσα του Νίκλας Ελίασον.

Κι όμως, μπορεί ο Πέτρος Μάνταλος να μην «ακούστηκε», όμως, έπαιξε σημαντικό ρόλο, ώστε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, να χριστεί σκόρερ και η ΑΕΚ να πάρει το «τρίποντο»!

Δείτε στην παρακάτω φωτογραφία τη «βοήθεια» του Πέτρου Μάνταλου: